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DEİK Başkanı Olpak, AA Finans Masası'na konuk olacak

- DEİK Başkanı Nail Olpak, yarın Anadolu Ajansı (AA) Finans Masası'na konuk olacak

DEİK Başkanı Olpak, AA Finans Masası'na konuk olacak
İSTANBUL (AA) - Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Başkanı Nail Olpak, yarın Anadolu Ajansı (AA) Finans Masası'na konuk olacak.
AA'nın 100. Yıl Vizyonu çerçevesinde geliştirdiği ve finans piyasası profesyonelleri ile buluştuğu platformu AA Finans Haberleri Terminali'nden (aafinans.com) canlı yayınlanacak toplantı, yarın saat 11.00'de başlayacak.
Nail Olpak, AA Finans Masası'nda, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunacak, soruları yanıtlayacak.
Olpak'ın açıklamaları, AA Finans'ın Twitter hesabı "@aa_finans"tan da anlık takip edilebilecek.
 
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Anahtar Kelimeler:
AA Finans MasasıBaşkan Nail OlpakDEİK
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