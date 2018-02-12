DEİK Gambiya Yuvarlak Masa Toplantısı

İSTANBUL (AA) – Gambiya Cumhurbaşkanı Adama Barrow, “Türkiye ile Gambiya arasında yeni bir başlangıca imza atmak istiyoruz. Gambiya’nın demokrasiyle yönetilen bir ülke olması, mevcut coğrafi konumu ve kolay işleyen sistemi Türkiye için güvenli bir yatırım ortamı sunuyor.” dedi.

Barrow, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) tarafından düzenlenen Gambiya Yuvarlak Masa Toplantısı’nda Türkiye ve Gambiya ticari ilişkilerine ilişkin değerlendirmeler yaptı.

Barrow, Türkiye’de olmaktan mutluluk duyduğunu belirterek, “Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın resmi davetlisi olarak bu muhteşem ülkede bulunmak bizim için büyük bir onur. Bu davet Türkiye’nin Gambiya’ya olan güveninin bir göstergesidir.” ifadelerini kullandı.



Türkiye’nin kurulduğu günden bugüne her zaman güçlü bir ülke olduğunu dile getiren Barrow, şöyle konuştu:

“Büyük olmak kurulduğu günden itibaren Türkiye'nin kaderinde var. Bu açıdan değerlendirdiğimizde Türkiye’nin pek çok artı özelliğiyle Gambiya’ya destek olması bizim için büyük bir önem taşıyor. Gambiya 22 yıllık demokrasiye geçiş dönemi yaşadı ve bu dönemde Türkiye gibi büyük bir ülkenin desteğine de ihtiyaç duyduk. Bu değişimle birlikte Türkiye ile Gambiya arasında da yeni bir başlangıca imza atmak istiyoruz. Gambiya’nın demokrasiyle yönetilen bir ülke olması, mevcut coğrafi konumu ve kolay işleyen sistemi Türkiye için güvenli bir yatırım ortamı sunuyor.”





-“Büyük fırsatlar var”





Gambiya’da birçok sektörde iş fırsatı bulunduğunu söyleyen Barrow, şunları kaydetti:



“Özellikle havacılık, turizm, tarım, sağlık sektörlerinde ülkemize yatırım yapılması için büyük fırsatlar var. Önümüzdeki dönemde yapılacak altyapı çalışmalarını da göz önünde bulundurduğumuzda Türkiye’nin bu alanlarda yatırım ve çalışmaları mümkün ülkeler arasında görüyoruz. Bu vesileyle iki ülke arasındaki ekonomik ilişkileri de daha ileriye taşımak istiyoruz.”



Gambiya’ya yatırım yapmak için doğru zamanın geldiğini vurgulayan Barrow, Gambiya’nın diğer Afrika ülkelerine kolay erişimi olan bir ülke olduğunu söyledi.









- "Havaalanı, otel ve otoyol gibi hizmetlerin yerine getirilmesinde Gambiya’yla iş birliğine hazırız"





Ekonomi Bakan Yardımcısı Fatih Metin ise iki ülke arasında gerçekleştirilen üst düzey temasların ticari bağları artıracağını belirterek, “Ülkelerimiz arasında ciddi bir iş potansiyeli mevcut. Bu potansiyeli kullanmak için birlikte güzel çalışmalar yapmalıyız.” dedi. “Gambiya’nın ekonomisi 2017’de yüzde 3 büyüdü, bunu biz memnuniyetle karşılıyoruz ve 2018 büyüme tahminler de yüzde 3,5 olarak ifade edilmekte.” bilgilerini veren Metin, Gambiya’nın Batı Afrika’daki önemli turizm merkezi ülkelerden biri olduğunu söyledi.

Türk müteahhitlerinin 117 ülkede 350 milyar dolarlık hacme ulaşan proje yaptığını aktaran Metin, “Gambiya’nın imarında her türlü altyapı ve üst yapı inşasında Türk inşaat sektörünün büyük katkı sağlayacağını düşünüyoruz. Yine 2019 yılında İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) toplantısına ev sahipliği yapacak Gambiya’da, bu ev sahipliğinden kaynaklı olan havaalanı, otel ve otoyol gibi hizmetlerin yerine getirilmesinde de Gambiya’yla iş birliğine hazırız, bunu da iifade etmek isterim.” diye konuştu.





Gambiya ile 2014 yılında imzalanan Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunması Anlaşması ile Çifte Vergilendirmenin Önlenmesi Anlaşması’nın yürürlüğe girdiğini aktaran Metin, “Her iki anlaşmanın da yürürlüğe girmesi yatırımların önündeki engellerin kaldırıldığını göstermektedir. Türkiye ile Gambiya arasındaki ticaretin daha yukarılara çıkabilmesi için engellerin aradan çıkarılması gerekli.” yorumunu yaptı. Gambiya Ticaret, Bölgesel Entegrasyon ve İstihdam Bakanı Dr. Isatou Touray, Türkiye ziyaretlerinin verimli geçeceğine inandıklarını belirterek, taşımacılık ve tarım gibi sektörlerde iş birliklerinin öne çıktığını kaydetti.







- “Bu şansı hakkıyla ve çok iyi kullanmalıyız”







DEİK Başkanı Nail Olpak, Gambiya’nın da üyeleri arasında bulunduğu Türkiye-Batı Afrika Devletleri Topluluğu (ECOWAS) ECOWAS Ekonomi ve İş Forumu’na yoğun bir katılım beklediklerini ifade eden “10 gün sonra gerçekleştireceğimiz Forum vesilesiyle iş dünyası olarak, tüm Batı Afrika’yı kucaklayacağımız günü bekliyor ve hazırlıklarımızı son hızla sürdürüyoruz.Gambiya’nın bağımsızlığını kazanma süreci ve ekonomik kalkınma hamleleri, dışa açılım politikası ile Türkiye’nin ‘Afrika Açılımı’ politikası birbiriyle eş zamanlı olarak hayata geçirildi. Bu şansı hakkıyla ve çok iyi kullanmalıyız.” bilgilerini verdi.



Ekonomik anlamda iki ülke ilişkilerinin henüz karşılıklı olarak istenilen seviyeye ulaşmasa da önemli bir çaba sarfedildiğini vurgulayan DEİK Başkanı Olpak, “Yıllar sonra ivmelenen ilişkilerimizde nasıl ki pek çok Afrika ülkesinin payı büyükse, 2005 yılında Afrika açılımını başlatan hükümetimizin payı da o ölçüde büyük. Diplomasi alanında yapılan yoğun çabalar sonucu 2008 yılında sayısı 12 olan Afrika’daki Büyükelçilik sayımız bugün 42’ye ulaştı.” ifadelerini kullandı.







-“Enerji ve altyapı yatırımlarında Türkiye’nin tecrübesinden yararlanacaklar"







Olpak, hem tarım teknolojilerinin geliştirilmesi hem de tarım ürünlerinin işlenmesine dayalı endüstriyel yatırımlar ve turizmde yapılacak atılımlar ile Gambiya’nın, elindeki imkânları değerlendirdikçe tüm dünyaya potansiyelini ispat edeceğini dile getirdi.



Tarımsal teknolojilerin Gambiya’da uygulanması alanında Türkiye’nin tecrübesini tatbik etmek adına da ellerinden geleni yaptıklarını belirten Olpak, “Bir yanda, Türk müteahhitlerimiz yapılacak her türlü altyapı yatırımında girişimlerde bulunurken diğer yandan, Türk enerji sektörünün aktörleri elektrik üretim ve dağıtımında gerekli desteği sağlayacak. 136'sı ülke bazlı, 7'si sektörel ve özel amaçlı olmak üzere toplam 143 İş Konseyimizle birlikte DEİK ailesi olarak biz de, yeni tohumlar atarak dev ağaçlara dönüşme yolunda, ülkemizin ve sizlerin kazanması için gayret gösteriyoruz.” diye konuştu.







-“Ticaret hacminin 100 milyon dolar seviyesinin üzerine çıkarılmasını öncellikli hedeflerimizden”





DEİK Türkiye-Gambiya İş Konseyi Başkanı Şaban Dinç de, “İş Konseyi olarak, kısa vadede iki ülke arasındaki mevcut 40 milyon dolar düzeyindeki ticaret hacminin 100 milyon dolar seviyesinin üzerine çıkarılmasını öncellikli hedeflerimizdendir” değerlendirmesini yaptı.



DEİK/Türkiye-Gambiya İş Konseyi’nin Gambiya’daki yatırım projelerine Türk Eximbank kredi desteğinin sağlanması hususunda girişimlerini sürdürdüklerini belirten Dinç, “Türk Hava Yolları’nın (THY) Banjul’a doğrudan uçuşlarının başlatılması da öncelikli hedeflerimiz arasında yer almaktadır. Sayın Cumhurbaşkanı Barrow’un ziyareti ile hızlanan Türkiye-Gambiya ilişkilerimiz daha da ileri bir seviyeye çıkmış bulunmaktadır.” diye konuştu.



