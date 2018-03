DEİK, iş konseylerinde ülke bazlı sisteme geçiyor

İSTANBUL (AA) - Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) yarın gerçekleştirilecek İş Konseyleri Genel Kurulu ile bölgesel üyelikten ülke bazlı yapılanmaya geçecek.

Kuruldan yapılan açıklamaya göre, 32 yıldır Türk iş dünyasının dış ekonomik ilişkilerinde 6 bölgede faaliyetlerini yürüten, 136'sı ülke bazlı, 7'si sektörel ve özel amaçlı olmak üzere toplam 143 iş konseyi ile bir platform rolü üstlenen DEİK, her 2 yılda bir düzenlenen DEİK İş Konseyleri Olağan Seçimli Genel Kurulu'nu yarın gerçekleştirecek.

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci'nin katılımının beklendiği DEİK İş Konseyleri Genel Kurulu kapsamında iş konseylerinin başkan ve yürütme kurulu üyeleri seçilecek.

DEİK'in faaliyetlerini daha etkin ve odaklanmış şekilde sürdürebilmesi için üyelerin de desteği ile planlanan, bölgesel üyelikten ülke bazlı yapılanmaya dönüşüm süreci genel kurul ile hayata geçirilecek.

Açıklamada dönüşüm sürecine ilişkin görüşlerine yer verilen DEİK Başkanı Nail Olpak, artan gönüllülük ve sinerjinin kendilerini daha güçlü kılacağını belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"İnanıyorum ki, uygulamaya başladığımız bu strateji, ülke bazlı yapılanma ve iş konseylerimizde yaşanan değişim ve yenilenme, sistemimize ciddi anlamda daha fazla dinamizm getirecektir ki, bu da faaliyetlerimize olumlu katkı yapacaktır. Unutmayalım ki, küresel ticaretin korumacı tedbirler ile baskılandığı bu dönemde, ihracata dayalı büyüme stratejisi ile hedeflerine ulaşmak üzere çalışan ülkemizin refahının artması için, ekonomik etki alanının genişlemeye devam etmesi gerekiyor. Hem yatırım çekmek, hem de stratejik yerlerde yatırım yapmak, çok daha önemli hale geliyor."

Olpak, DEİK'in tüm Türk iş çevrelerine dair kapsayıcı olduğunu kaydederek, iş konseyi başkan ve yürütme kurulu üyelerinden beklentinin yeni dönemde daha rasyonel sonuçlarla ölçüleceğini bildirdi.

"Her üye dilediği kadar iş konseyine üye olabilecek"

Açıklamaya göre, yeni sistemle her üye, dilediği kadar iş konseyine üye olabilecek. Bir temsilci, en fazla 3 iş konseyinin yürütme kurulunda yer alabilecek. Her üye, birden fazla temsilci belirterek, 3'ten fazla İş konseyinin yürütme kurulunda bulunabilecek.

Bir temsilci, en fazla bir iş konseyinin başkanlığına aday olabilecek ve seçilebilecek. Her iş konseyi, ilerleyen dönemde aidatlarını ve bütçesini kendileri belirleyecek ve kendi bütçelerini, kendi amaçları doğrultusunda kullanabilecek.

Yeterli üyeye sahip olamayan iş konseyleri ise ortak gruplara alınacak ve faaliyetlerini kendi içlerinden seçilecek bölge koordinatör başkan yardımcısı altında yürütecek.

Gruplamalar, 6'şar aylık olarak değerlendirilecek ve gruba giriş çıkışlar aynı aralıklarla revize edilecek. Yeni sistemle iş konseylerinde ilgili ülke özelinde üye sayısının artırımı hedefleniyor.

Muhabir: Uğur Aslanhan