DEİK iş konseylerinin başkanları belli oldu

İSTANBUL (AA) - Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu'nun (DEİK) 142 iş konseyinin başkanları ile 6 koordinatör başkanı belli oldu.

DEİK'in faaliyetlerini daha etkin ve odaklanmış şekilde sürdürebilmesi için üyelerin de desteği ile planlanan, bölgesel üyelikten ülke bazlı yapılanmaya dönüşüm süreci kapsamında İş Konseyleri Olağan Genel Kurulu gerçekleştirildi.

Kurul kapsamında gerçekleştirilen seçimlerde Afrika İş Konseyleri Başkanı Tamer Taşkın, Amerika İş Konseyleri Başkanı Bahadır Balkır, Asya Pasifik İş Konseyleri Başkanı Murat Kolbaşı, Avrasya İş Konseyleri Başkanı Tuncay Özilhan, Avrupa İş Konseyleri Başkanı Zeynep Bodur Okyay, Ortadoğu ve Körfez İş Konseyleri Başkanı Rona Yırcalı oldu.

Toplam 142 iş konseyinin 66'sının başkanı değişirken, 76'sı aynı kaldı.

Türkiye-ABD İş Konseyi Başkanı Mehmet Ali Yalçındağ, Türkiye-Almanya İş Konseyi Başkanı Steven Young, Türkiye-Birleşik Arap Emirlikleri İş Konseyi Başkanı Mehmet Habbab, Türkiye-Brezilya İş Konseyi Başkanı Demir Şarman, Türkiye-Çin İş Konseyi Başkanı Talip Murat Kolbaşı, Türkiye-Fransa İş Konseyi Başkanı Mustafa Sani Şener, Türkiye-Hırvatistan İş Konseyi Başkanı Sadettin Saran seçildi.

Türkiye-Hindistan İş Konseyi Başkanlığına Elif Neşe Çelik gelirken, Türkiye-Hollanda İş Konseyi Başkanı Murat Özyeğin, Türkiye-İngiltere İş Konseyi Başkanı Remzi Gür, Türkiye-İtalya İş Konseyi Başkanı Zeynep Bodur Okyay, Türkiye-Japonya İş Konseyi Başkanı Şerif Tosyalı, Türkiye-Orta Amerika ve Karayipler İş Konseyi Başkanı Oğuz Satıcı, Türkiye-Portekiz İş Konseyi Başkanı Berna Gözbaşı İlter, Türkiye-Rusya İş Konseyi Başkanı Tuncay Özilhan, Türkiye-Suudi Arabistan İş Konseyi Başkanı Fatih Gürsoy oldu.

Öte yandan Enerji İş Konseyi başkanlığına Murtaza Ata, Lojistik İş Konseyi başkanlığına Turgut Erkeskin, Sağlık İş Konseyi başkanlığına Orhan Gazi Yiğitbaşı, Uluslararası Teknik Müşavirlik Konseyi başkanlığına Demir İnözü, Yurtdışı Yatırımlar İş Konseyi başkanlığına Mahmut Volkan Kara seçildi.