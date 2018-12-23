İSTANBUL (AA) - Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "Eximbank aracılığıyla bugün her 100 dolarlık ihracatımızın 26 dolarını finanse ettik. 2019 yılında bunun 100 dolarda 27 dolar olmasını ve Eximbank'ın 48 milyar dolar finansman yapmasını hedefliyoruz." dedi.

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Olağan Mali Genel Kurulu, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştirildi.

Törende konuşan Pekcan, büyük ülkelerin geleceğe dönük büyük hedefleri olduğunu belirterek, bu kapsamda Türkiye'nin de büyük hedefleri bulunduğunu dile getirdi.

Kamu özel sektör iş birliğinin önemine değinen Pekcan, bu çerçevede DEİK ile Ticaret Bakanlığı arasındaki iş birliğinin olumlu sonuçlarının alınmaya devam ettiğine işaret etti.

Pekcan, dünyanın önemli coğrafyalarında ekonomik, teknolojik ve sosyal değişimlerin yaşandığı bir süreçten geçildiğine dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"İhracat hedeflerimize ulaşmak için yeni ve doğru politikalar geliştirmek, alternatif pazarlara ve yeni nesil teknolojilere odaklanmak zorunda olduğumuzun bilincindeyiz. Bu dönemde özellikle büyük gelecek vadeden Afrika, Uzak Doğu Asya ve Latin Amerika pazarlarında daha etkin olmayı hedefliyoruz.

II. Türkiye ve Afrika Ekonomi ve İş Forumu'nu ve Batı Afrika Ülkeleri Ekonomik Topluluğu ile yapılan Ekonomi ve İş Forumu'nu DEİK'in iş birliğiyle çok başarılı bir şekilde gerçekleştirdik. 100 Günlük Eylem Planı'mızda da yer alan hedef ülkeleri tesbit ettik. Çin, Rusya, Hindistan ve Meksika odak ülke olmak üzere, Afrika ve Latin Amerika'yı da içine alan bir coğrafyada, projelerimizi, eylem planlarımızı hazırladık ve uygulamaya koyduk."





- "Eximbank'ın ihracat sigortası yaptığı ve ihracat kredisi verdiği firma sayısı 11 bini aştı"





Bakanlık bünyesinde yapılan çalışmalar hakkında bilgi veren Pekcan, "Eximbank aracılığıyla bugün her 100 dolarlık ihracatımızın 26 dolarını finanse ettik. 2019 yılında bunun 100 dolarda 27 dolar olmasını ve Eximbank'ın 48 milyar dolar finansman yapmasını hedefliyoruz." dedi.

Bakan Pekcan, Eximbank'ın ihracat sigortası yaptığı ve ihracat kredisi verdiği firma sayısının 11 bini aştığını, 2017'de yüzde 53 olan KOBİ oranının, bugün itibarıyla yüzde 70,4'e ulaştığını bildirdi.

Bakanlık olarak 2019 yılında da tüm destek mekanizmalarıyla, Türkiye'nin ihracat potansiyeline doğrudan katkı sağlayacak olan alanları desteklemeye devam edeceklerini dile getiren Pekcan, "Tasarruf bütçesi uyguluyoruz ama tasarruf uygulamadığımız tek yer, ihracat destekleri." ifadelerini kullandı.

- "2019 yılı hedefimiz, 182 milyar dolar ihracat hacmine ulaşmak"





Türkiye'nin gelişmesi ve yüksek gelirli ülkeler sınıfına yükselmesi için katma değerli ihracatın ve 21. yüzyılın teknolojilerini yakalayan üretimin önemine işaret eden Pekcan, bu hedefe yönelik olarak, kamu, özel sektör ve sivil toplum kuruluşları ile tam koordinasyon içerisinde, bir taraftan sorunları çözdüklerini bir taraftan da gelecek planları yaptıklarını anlattı.

Pekcan, "Küresel ticaretteki risklere karşın bu yıl ihracatta Cumhuriyet rekorunu kıracağız. 2018 yılının ilk 11 ayında ihracatımız yüzde 7,7 artarak 154,2 milyar dolara ulaşmıştır. Kasım ayı sonu itibarıyla yıllıklaşmış ihracatımız Cumhuriyet tarihi rekoru olan 168,1 milyar dolara ulaştı. 2019 yılı hedefimiz ise yeni ekonomi platformu çerçevesinde 182 milyar dolar ihracat hacmine ulaşmak." değerlendirmesinde bulundu.





- "İhracat artışını, yapısal şekilde uzun döneme yayacağız"





Bakan Pekcan, önümüzdeki dönemde teknolojiye, tasarıma ve markalaşmaya odaklanarak, ihracat artışını, yapısal şekilde uzun döneme yayacaklarını bildirdi.

Pekcan, konuşmasını şöyle tamamladı:

"Türkiye, atacağı güçlü ve kararlı adımlarla dünyada yeni pazarlar keşfetmeye, müteahhitlik alanındaki liderliğini güçlendirmeye, yatırımlarda uluslararası ve bölgesel bir üs olmaya önümüzdeki dönemde de devam edecektir. Bu hedef doğrultusunda iş adamlarımızın daima yanında olduk, olmaya devam edeceğiz. Önümüzdeki günlerde ticaret ataşeleri ile bir toplantı gerçekleştireceğiz ve bu toplantıda bütün iş konseyleri başkanlarımızı ve ticaret ataşelerimizi bir araya getireceğiz.

Ayrıca, Asya-Pasifik, Afrika, Avrupa ve ABD gibi bölgesel odaklı ticaret ataşelerimizle ayrı ayrı toplantılar düzenleyerek hedeflerimizi masaya yatırıp yol haritamızı beraber çıkaracağız. Bundan böyle, ticaret ataşelerimizi daha görünür kılmak için daha güçlü bir yapıya kavuşturacağız ve ticaret ataşelerimizi yerel kadrolarla güçlendireceğiz. Yeni hedef olarak belirlediğimiz ülkelerde, İş Konseyi Başkanı olarak temsil ettiğiniz ülkeler ile ticari ve ekonomik ilişkilerimizi artırmaya yönelik faaliyetlerinizi daha da yoğunlaştırmanızı bekliyoruz."



Törene, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile çok sayıda iş insanı katıldı.