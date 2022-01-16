DEİK'te yeni seçilen başkanların tam listesi DEİK'te seçim heyecanı yaşandı. İş konseylerini seçimleri Başkan Nail Olpak'ın da katılımı ile yapıldı. Çok sayıda başkanın ilk defa görev aldığı seçim sonuçlarının tam listesi ve bütün başkanların yer aldığı listeyi yayınlıyoruz.

16 Ocak 2022 Pazar 13:02