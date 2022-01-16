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DEİK'te yeni seçilen başkanların tam listesi

DEİK'te seçim heyecanı yaşandı. İş konseylerini seçimleri Başkan Nail Olpak'ın da katılımı ile yapıldı. Çok sayıda başkanın ilk defa görev aldığı seçim sonuçlarının tam listesi ve bütün başkanların yer aldığı listeyi yayınlıyoruz.

DEİK'te yeni seçilen başkanların tam listesi

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu'nun (DEİK) İş Konseyleri seçimleri yapıldı. DEİK Başkanı Nail Olpak’ın iş konseylerinin çalışmalarını anlattığı konuşma ile başlayan seçimler sonucunda 74 başkan değişti. 60 başkan görevine devam ederken 45 iş insanı ilk defa iş konseylerinde yer aldı. Yeni seçilen başkanlar 2 yıl için hizmet verecekler.

İşte iş konseyi başkanı seçilen isimlerin tam listesi…

DEİK/Türkiye-Afrika İş Konseyleri Koordinatör Başkanı Fuat Tosyalı

DEİK/Türkiye-Amerika İş Konseyleri Koordinatör Başkanı Mehmet Ali Yalçındağ

DEİK/Türkiye-Asya Pasifik İş Konseyleri Koordinatör Başkanı Murat Kolbaşı

DEİK/Türkiye-Avrasya İş Konseyleri Koordinatör Başkanı Ruşen Çetin

DEİK/Türkiye-Avrupa İş Konseyleri Koordinatör Başkanı Berna Gözbaşı

DEİK/Türkiye-Ortadoğu ve Körfez İş Konseyleri KoordinatörBaşkan Ümit Kiler

DEİK/Sektörel İş Konseyleri Koordinatör Başkanı Munis Özer

DEİK/Türkiye-ABD İş Konseyi (TAİK) Başkanı Mehmet Ali Yalçındağ

DEİK/Türkiye-Afganistan İş Konseyi Başkanı Süleyman Ciliv

DEİK/Türkiye-Almanya İş Konseyi Başkanı Atalay Muharrem Gümrah

DEİK/Türkiye-Angola İş Konseyi Başkanı Abdullah Eriş

DEİK/Türkiye-Arjantin İş Konseyi Başkanı Abdülcelil Kılınç

DEİK/Türkiye-Arnavutluk İş Konseyi Başkanı Ahmet Galip Tözge

DEİK/Türkiye-Avustralya İş Konseyi Başkanı Steven Young

DEİK/Türkiye-Avusturya İş Konseyi Başkanı Burak Bilge

DEİK/Türkiye-Azerbaycan İş Konseyi Başkanı M. Kemal Koloğlu

DEİK/Türkiye-Bahreyn İş Konseyi Başkanı Bilgün Gürkan

DEİK/Türkiye-Bangladeş İş Konseyi Başkanı Hidayet Onur Özden

DEİK/Türkiye-Belarus İş Konseyi Başkanı Yılmaz Soycan

DEİK/Türkiye-Belçika İş Konseyi Başkanı Atilla Demir Yerlikaya

DEİK/Türkiye-Benin İş Konseyi Başkanı Halit İnci

DEİK/Türkiye-Birleşik Arap Emirlikleri İş Konseyi Başkanı Tevfik Öz

DEİK/Türkiye-Birleşik Krallık İş Konseyi Başkanı Osman Okyay

DEİK/Türkiye-Bosna Hersek İş Konseyi Başkanı Hasan Topaloğlu

DEİK/Türkiye-Brezilya İş Konseyi Başkanı Cengiz Deveci

DEİK/Türkiye-Bulgaristan İş Konseyi Başkanı Mustafa Zeki Sarıbekir

DEİK/Türkiye-Burkina Faso İş Konseyi Başkanı Berna Sezer

DEİK/Türkiye-Cezayir İş Konseyi Başkanı Muhammet Mesut Toprak

DEİK/Türkiye-Cibuti İş Konseyi Başkanı Salim Metin

DEİK/Türkiye-Çad İş Konseyi Başkanı Tarık İşgüzar

DEİK/Türkiye-Çekya İş Konseyi Başkanı Nazmi V. Akıman

DEİK/Türkiye-Çin İş Konseyi Başkanı Korhan Kurdoğlu

DEİK/Türkiye-Danimarka İş Konseyi Başkanı Berna Gözbaşı

DEİK/Eğitim Ekonomisi İş Konseyi Başkanı Prof. İrfan Gündüz

DEİK/Türkiye-Ekvator Ginesi İş Konseyi Başkanı Murat Efendi Ataer

DEİK/Türkiye-Endonezya İş Konseyi Başkanı İlhan Erdal

DEİK/Enerji  İş Konseyi Başkanı Haluk Kalyoncu

DEİK/Türkiye-Etiyopya İş Konseyi Başkanı Fatih Volkan Kazova

DEİK/Türkiye-Fas İş Konseyi Başkanı Mehmet Büyükekşi

DEİK/Türkiye-Fildişi  İş Konseyi Başkanı İhsan Şahin

DEİK/Türkiye-Filipinler İş Konseyi Başkanı Hamit Altunkaya

DEİK/Türkiye-Filistin İş Konseyi Başkanı Suat Öztürk

DEİK/Türkiye-Finlandiya İş Konseyi Başkanı Halil Kulluk

DEİK/Türkiye-Fransa İş Konseyi Başkanı Hüseyin Çağatay Özdoğru

DEİK/Türkiye-Gabon İş Konseyi Başkanı Ersel Topaloğlu

DEİK/Türkiye-Gambiya İş Konseyi Başkanı Şaban Dinç

DEİK/Türkiye-Gana İş Konseyi Başkanı Abdulkadir Turan

DEİK/Türkiye-Gine İş Konseyi Başkanı Yunus Yılmaz

DEİK/Türkiye-Güney Afrika İş Konseyi Başkanı Abubekir Salim

DEİK/Türkiye-Güney Sudan İş Konseyi Başkanı Zafer Topaloğlu

DEİK/Türkiye-Gürcistan İş Konseyi Başkanı Osman Çalışkan

DEİK/Türkiye-Hırvatistan İş Konseyi Başkanı Can Soyak

DEİK/Türkiye-Hindistan İş Konseyi Başkanı Hülya Gedik

DEİK/Türkiye-Hollanda İş Konseyi Başkanı Nüket Küçükel Ezberci

DEİK/Türkiye-Hong Kong İş Konseyi Başkanı Murat Kolbaşı

DEİK/Türkiye-Irak İş Konseyi Başkanı Halit Acar

DEİK/Türkiye-İran İş Konseyi Başkanı Osman Aksoy

DEİK/Türkiye-İrlanda İş Konseyi Başkanı Emre Yıldız

DEİK/Türkiye-İspanya İş Konseyi Başkanı Dr. Zeynel Abidin Erdem

DEİK/Türkiye-İsrail İş Konseyi Başkanı I. Sinan Ak

DEİK/Türkiye-İsveç İş Konseyi Başkanı Mehmet Bahadır Balkır

DEİK/Türkiye-İsviçre İş Konseyi Başkanı Zeki Yıldırım

DEİK/Türkiye-İtalya İş Konseyi Başkanı Zeynep Bodur Okyay DEİK/Türkiye-Japonya İş Konseyi Başkanı Oğulcan Kemal Sagun

DEİK/Türkiye-Kuzey Makedonya İş Konseyi Başkanı Bilal Kara

DEİK/Türkiye-Kamboçya İş Konseyi Başkanı Mahir Alp

DEİK/Türkiye-Kamerun İş Konseyi Başkanı Ahmet Demirtaş

DEİK/Türkiye-Kanada İş Konseyi Başkanı Nurdan Erbuğ

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