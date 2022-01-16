DEİK'te yeni seçilen başkanların tam listesi

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu'nun (DEİK) İş Konseyleri seçimleri yapıldı. DEİK Başkanı Nail Olpak’ın iş konseylerinin çalışmalarını anlattığı konuşma ile başlayan seçimler sonucunda 74 başkan değişti. 60 başkan görevine devam ederken 45 iş insanı ilk defa iş konseylerinde yer aldı. Yeni seçilen başkanlar 2 yıl için hizmet verecekler.
İşte iş konseyi başkanı seçilen isimlerin tam listesi…
DEİK/Türkiye-Afrika İş Konseyleri Koordinatör Başkanı Fuat Tosyalı
DEİK/Türkiye-Amerika İş Konseyleri Koordinatör Başkanı Mehmet Ali Yalçındağ
DEİK/Türkiye-Asya Pasifik İş Konseyleri Koordinatör Başkanı Murat Kolbaşı
DEİK/Türkiye-Avrasya İş Konseyleri Koordinatör Başkanı Ruşen Çetin
DEİK/Türkiye-Avrupa İş Konseyleri Koordinatör Başkanı Berna Gözbaşı
DEİK/Türkiye-Ortadoğu ve Körfez İş Konseyleri KoordinatörBaşkan Ümit Kiler
DEİK/Sektörel İş Konseyleri Koordinatör Başkanı Munis Özer
DEİK/Türkiye-ABD İş Konseyi (TAİK) Başkanı Mehmet Ali Yalçındağ
DEİK/Türkiye-Afganistan İş Konseyi Başkanı Süleyman Ciliv
DEİK/Türkiye-Almanya İş Konseyi Başkanı Atalay Muharrem Gümrah
DEİK/Türkiye-Angola İş Konseyi Başkanı Abdullah Eriş
DEİK/Türkiye-Arjantin İş Konseyi Başkanı Abdülcelil Kılınç
DEİK/Türkiye-Arnavutluk İş Konseyi Başkanı Ahmet Galip Tözge
DEİK/Türkiye-Avustralya İş Konseyi Başkanı Steven Young
DEİK/Türkiye-Avusturya İş Konseyi Başkanı Burak Bilge
DEİK/Türkiye-Azerbaycan İş Konseyi Başkanı M. Kemal Koloğlu
DEİK/Türkiye-Bahreyn İş Konseyi Başkanı Bilgün Gürkan
DEİK/Türkiye-Bangladeş İş Konseyi Başkanı Hidayet Onur Özden
DEİK/Türkiye-Belarus İş Konseyi Başkanı Yılmaz Soycan
DEİK/Türkiye-Belçika İş Konseyi Başkanı Atilla Demir Yerlikaya
DEİK/Türkiye-Benin İş Konseyi Başkanı Halit İnci
DEİK/Türkiye-Birleşik Arap Emirlikleri İş Konseyi Başkanı Tevfik Öz
DEİK/Türkiye-Birleşik Krallık İş Konseyi Başkanı Osman Okyay
DEİK/Türkiye-Bosna Hersek İş Konseyi Başkanı Hasan Topaloğlu
DEİK/Türkiye-Brezilya İş Konseyi Başkanı Cengiz Deveci
DEİK/Türkiye-Bulgaristan İş Konseyi Başkanı Mustafa Zeki Sarıbekir
DEİK/Türkiye-Burkina Faso İş Konseyi Başkanı Berna Sezer
DEİK/Türkiye-Cezayir İş Konseyi Başkanı Muhammet Mesut Toprak
DEİK/Türkiye-Cibuti İş Konseyi Başkanı Salim Metin
DEİK/Türkiye-Çad İş Konseyi Başkanı Tarık İşgüzar
DEİK/Türkiye-Çekya İş Konseyi Başkanı Nazmi V. Akıman
DEİK/Türkiye-Çin İş Konseyi Başkanı Korhan Kurdoğlu
DEİK/Türkiye-Danimarka İş Konseyi Başkanı Berna Gözbaşı
DEİK/Eğitim Ekonomisi İş Konseyi Başkanı Prof. İrfan Gündüz
DEİK/Türkiye-Ekvator Ginesi İş Konseyi Başkanı Murat Efendi Ataer
DEİK/Türkiye-Endonezya İş Konseyi Başkanı İlhan Erdal
DEİK/Enerji İş Konseyi Başkanı Haluk Kalyoncu
DEİK/Türkiye-Etiyopya İş Konseyi Başkanı Fatih Volkan Kazova
DEİK/Türkiye-Fas İş Konseyi Başkanı Mehmet Büyükekşi
DEİK/Türkiye-Fildişi İş Konseyi Başkanı İhsan Şahin
DEİK/Türkiye-Filipinler İş Konseyi Başkanı Hamit Altunkaya
DEİK/Türkiye-Filistin İş Konseyi Başkanı Suat Öztürk
DEİK/Türkiye-Finlandiya İş Konseyi Başkanı Halil Kulluk
DEİK/Türkiye-Fransa İş Konseyi Başkanı Hüseyin Çağatay Özdoğru
DEİK/Türkiye-Gabon İş Konseyi Başkanı Ersel Topaloğlu
DEİK/Türkiye-Gambiya İş Konseyi Başkanı Şaban Dinç
DEİK/Türkiye-Gana İş Konseyi Başkanı Abdulkadir Turan
DEİK/Türkiye-Gine İş Konseyi Başkanı Yunus Yılmaz
DEİK/Türkiye-Güney Afrika İş Konseyi Başkanı Abubekir Salim
DEİK/Türkiye-Güney Sudan İş Konseyi Başkanı Zafer Topaloğlu
DEİK/Türkiye-Gürcistan İş Konseyi Başkanı Osman Çalışkan
DEİK/Türkiye-Hırvatistan İş Konseyi Başkanı Can Soyak
DEİK/Türkiye-Hindistan İş Konseyi Başkanı Hülya Gedik
DEİK/Türkiye-Hollanda İş Konseyi Başkanı Nüket Küçükel Ezberci
DEİK/Türkiye-Hong Kong İş Konseyi Başkanı Murat Kolbaşı
DEİK/Türkiye-Irak İş Konseyi Başkanı Halit Acar
DEİK/Türkiye-İran İş Konseyi Başkanı Osman Aksoy
DEİK/Türkiye-İrlanda İş Konseyi Başkanı Emre Yıldız
DEİK/Türkiye-İspanya İş Konseyi Başkanı Dr. Zeynel Abidin Erdem
DEİK/Türkiye-İsrail İş Konseyi Başkanı I. Sinan Ak
DEİK/Türkiye-İsveç İş Konseyi Başkanı Mehmet Bahadır Balkır
DEİK/Türkiye-İsviçre İş Konseyi Başkanı Zeki Yıldırım
DEİK/Türkiye-İtalya İş Konseyi Başkanı Zeynep Bodur Okyay DEİK/Türkiye-Japonya İş Konseyi Başkanı Oğulcan Kemal Sagun
DEİK/Türkiye-Kuzey Makedonya İş Konseyi Başkanı Bilal Kara
DEİK/Türkiye-Kamboçya İş Konseyi Başkanı Mahir Alp
DEİK/Türkiye-Kamerun İş Konseyi Başkanı Ahmet Demirtaş
DEİK/Türkiye-Kanada İş Konseyi Başkanı Nurdan Erbuğ