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Dell XPS 13 serisi n11.com’da

- Dell 13 XPS 13 serisi, n11.com'da satışa sunuldu

Dell XPS 13 serisi n11.com’da

İSTANBUL (AA) - Dell 13 inç ekranlı XPS 13 serisi, n11.com'da satışa açıldı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Dell'in dünyanın ilk sonsuz özellikli en küçük 13 inç ekranını sunan XPS 13 serisi, n11.com'da satışa açıldı. Neredeyse çerçevesiz infinity ekranıyla 13 inç boyutundaki ekranı 11 inç dizüstü bilgisayar boyutunda sunan Dell, yenilikçi tasarımıyla ince çerçeve ve çok daha fazla ekran alanı sağlıyor.

Son teknoloji çerçevesiz QHD+ ve FHD ekran seçenekleriyle göz alıcı renkler sunan seri, birinci sınıf çevre dostu malzeme kalitesiyle dikkat çekerken, yeni performans özellikleriyle daha uzun pil ömrü vadediyor. Intel Core işlemciler ile hız ve netlik sunan seri, küçük boyutlarda göz alıcı performansı, çerçevesiz tasarımı ve dayanıklı yapısıyla n11.com'da satışa açılıyor.

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