Demir-çelik ihracatında sevindiren artış

MERSİN (AA) - Akdeniz Demir ve Demir Dışı Metaller İhracatçıları Birliği (ADMİB) Başkanı Adnan Ersoy Ulubaş, yılın ilk çeyreğinde Türkiye'nin demir, demir dışı metal ve çelik ihracatının geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 28 artışla 4,5 milyar dolara, Birliğin ihracatının ise yüzde 97 yükselişle 533 milyon dolara ulaştığını bildirdi.

Ulubaş, yaptığı yazılı açıklamada, bu yılın ilk üç ayında demir, demir dışı metal ve çelik ihracatında geçen yılın aynı dönemine göre rekor kırıldığını belirtti.

İlk çeyrekte toplam demir, demir dışı metal ve çelik ihracatının miktar bazında yüzde 20 artışla 5,6 milyon tona çıktığını bildiren Ulubaş, Birliğin ihracatının da yüzde 101'lik artışla 853 bin tona yükseldiğini ifade etti.

Çin'de iç talebin artışıyla yükselen ürün fiyatlarının ülkenin uluslararası pazarlarda rekabet gücünü azalttığı bilgisini veren Ulubaş, şunları kaydetti:

"Akdenizli ihracatçılar olarak bunu avantaja çevirdik. Yassı sıcak demir-çelik ürün grubunda 2016 ilk çeyrekte ihracat yapamadığımız İtalya, Belçika, İngiltere ve Fransa'ya mal sattık. Yassı demir-çelik ürün grubu, en fazla ihracat yaptığımız grubu oluşturdu. ADMİB'in toplam ihracatında İtalya birinci sıraya yerleşti. Ülkemiz demir, demir dışı metal ve çelik ihracatı yılın ilk çeyreğinde yüzde 28 artışla 4,5 milyar dolar olurken, Birliğimizin ihracatı yüzde 97 gibi gurur verici bir yükselişle 533 milyon dolara ulaştı."

Ulubaş, Türkiye İhracatçılar Meclisinin 2017’yi atılım yılı ilan ettiğini belirterek, "TİM'in hedeflerine uyumlu şekilde bizler de gerek Birlik gerekse sektör olarak üzerimize düşeni fazlasıyla yapmak için çalışmaya devam edeceğiz. 2017'nin tamamında atılım yılının hakkını vereceğiz." ifadesini kullandı.