Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar Trabzon teknoloji Bursa ekonomi sanayı
Odessa’ya da uçacak
Odessa’ya da uçacak
Hibrit yarıyı geçecek
Hibrit yarıyı geçecek
Sendromsuzluk eğitimi
Sendromsuzluk eğitimi
İstanbul rekor kırdı
İstanbul rekor kırdı
Irak pazarı altın yumurtluyor
Irak altın yumurtluyor

Demir-çelikte "paslanmaz" strateji

- Yeni dönemde Türkiye'de üretilmeyen paslanmaz çelik ve sünger demir gibi ürünlerin yerli imkanlarla üretilmesine yönelik stratejiler çerçevesinde bu alanda yapılan yüksek tutarlı ithalatın önüne geçilecek - Türkiye Çelik Üreticileri Derneği Genel Sekreter Vekili Gazi Bilgin: - "Firmalar paslanmaz çelikte Türkiye'de üretim açığı olduğunun farkında ve yatırım yapma konusunda arzulu"

Demir-çelikte

ANKARA (AA) - ERDAL ÇELİKEL/DİLARA ZENGİN - Türkiye'de üretilmeyen paslanmaz çelik ve sünger demir gibi ürünlerin yeni dönemde yerli imkanlarla üretilmesine yönelik stratejiler çerçevesinde bu alanda yapılan ithalatın önüne geçilecek.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile kurulan yeni hükümetin odaklanacağı alanlardan biri de sanayi ürünleri olacak.

AA muhabirinin yaptığı derlemeye göre, yeni dönemde ana metal alanında sürdürülebilir ve güvenli girdi tedariki Türkiye'nin sanayisinde öne çıkan konu başlıklarından biri olacak.

Bu kapsamda, demir-çelik sektörü üretiminde ithalatla karşılanan paslanmaz çelik, vasıflı çelik, yapısal çelik ve dikişsiz boru gibi yüksek katma değerli ürünlerin üretimine öncelik verilecek.

Türkiye'de üretimi olmayan paslanmaz çelik, grafit elektrot, külçe çinko, sünger demir, alaşımlı alüminyum gibi ürünlerde 2023'e kadar üretim kapasitesi oluşturulacak.

Karbon çeliği dışında kalan çelik tiplerinin üretimi için strateji oluşturulması planlanırken, Türk sanayisinin küresel pazara entegrasyonu için çalışmalar devam edecek.

- Paslanmaz çeliğe 5 yılda 6 milyar dolar

Yeni dönemde yerli imkanlarla üretilmesine vurgu yapılan ürünlerden biri paslanmaz çelik ve sünger demir olarak öne çıkıyor.

Türkiye Çelik Üreticileri Derneği (TÇÜD) verilerine göre, yurt içinde üretimi yapılmayan paslanmaz çelik ürünleri ithalatı 2013-2017 döneminde miktar bazında kümülatif 2,9 milyon ton olurken, bu ürünler için 6 milyar dolar ödendi.

Aynı dönemde bir başka ithal ürün olan sünger demiri için 2,3 milyon ton dış alım gerçekleştirilirken, bu ürün grubu için ödenen tutar 621 milyon dolar olarak kayıtlara geçti.

Türkiye'nin en fazla paslanmaz çelik ithal ettiği ülkeler arasında Güney Kore, Çin, Tayvan, İtalya ve İspanya öne çıkıyor.

Uygulanacak strateji çerçevesinde söz konusu ürünlerin yerli olanaklarla üretilmesi halinde yaklaşık 7 milyar dolarlık bir ithalatın önlenmesi amaçlanıyor.

- "Katma değeri yüksek çelik üretimi şart"

TÇÜD Genel Sekreter Vekili Gazi Bilgin, ABD Başkanı Donald Trump'ın çelik üretiminin önemine vurgu yaparak, bu ürünün ithalatına yüzde 25 ek vergi uygulamasının çelik ihracatçıları bakımından sıkıntı yarattığını, buna karşın küresel ölçekte çeliğin gündeme taşınmasını ve Türkiye'de de farkındalığın oluşmasını sağladığını söyledi.

Çelik üretiminde katma değeri yüksek ürünlerin artırılması yönünde bir kararlılık olduğuna dikkati çeken Bilgin, "Çelik sektöründe rekabet artıyor, bu rekabet ortamında tutunabilmek, daha yüksek oranda pay alabilmek için daha nitelikli, katma değeri yüksek çelik üretimini gerçekleştirmek durumundayız." dedi.

Türkiye'deki çelik üretim tesislerinin büyük çoğunluğu için önemli bir girdi unsuru olan elektrot ithalatının 2016'da ton başına 2 bin 500 dolarken bugün 20 bin dolar seviyelerine yükseldiğini vurgulayan Bilgin, bu durumu dikkate alan Türk çelik üreticisinin hem kendi ihtiyacını karşılamak hem de bu alanda ihracat yapabilmek için üretim tesisi kurma konusunda fizibilite çalışmalarına başladığını bildirdi.

Bilgin, hükümet politikalarıyla yerli üretimin geliştirilmesine yönelik gösterilen çabanın önemli olduğunun altını çizerek, "Paslanmaz çelik, sünger demir, elektrot gibi çelik sektörü için önemli olduğunu düşündüğümüz, Türkiye'de üretilmeyen ürün ve girdilerin burada üretilmesini önceliklendiren yaklaşımlar, ümit ediyoruz uygulamaya aktarılır." diye konuştu.

Paslanmaz çelik üretimi konusunda firmaların istekli olduğunu ancak çelik yatırımlarının pahalı yapıldığını dile getiren Bilgin, "Firmalar paslanmaz çelikte Türkiye'de üretim açığı olduğunun farkında ve yatırım yapma konusunda arzulu." ifadesini kullandı.

Proje Bazlı Teşvik Sistemi'nin Türk çelik sektörü için de önemli yansımaları olabileceğine dikkati çeken Bilgin, bu alandaki yatırımların teşvik kapsamına alınması konusunun yeni dönemde de gündeme geleceğini kaydetti.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
ÇelikDemirPaslanmaz çelikTürkiye Çelik Üreticileri Derneği (TÇÜD)Türkiye Çelik Üreticileri Derneği Genel Sekreter Vekili Gazi Bilgin
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5