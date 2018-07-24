Demir İnşaat'ta "Evde Fırsat Dönemi" Başladı

Faizlerin yükselişe geçmesi ve artan maliyetlere bağlı olarak konut fiyatlarında artış beklentisine karşılık şirket, yatırımcıları yüzde 20 indirim yüzde 0.98 faiz oranıyla ev sahibi yapmaya devam edecek. Başta Demir Country olmak üzere satışta olan tüm projelerde geçerli kampanya kapsamında; peşinat tutarının yüzde 5’i başlangıçta, yüzde 15’i ise teslimde ödenebilirken, taksitler 120 aya kadar vadelendirilebiliyor.



İmzasını taşıyan projelerle sektörde ezber bozan öncü bir girişim sergileyen Demir İnşaat, KDV ve tapu harcı indirimleriyle sektöre kazandırılan Ulusal Kampanya’nın ardından yatırımcılar için “Evde fırsat dönemi” başlattı. Satışta olan tüm projeleriyle Ulusal Kampanya’ya en büyük desteklerden birini veren Demir İnşaat’ı kredi faizlerindeki yükseliş eğilimi ve dövize bağlı olarak gerçekleşen maliyet fiyatlarındaki artış yönlü baskı da durduramadı. Konut fiyatlarındaki artış beklentisine, Ulusal Kampanya’yı kendi bünyesinde uzatarak en güzel cevabı verdi.



Yüzde 0.98 faiz oranıyla 120 ay vade

İstanbul’un yükselen yıldızı olarak gösterilen Yakuplu’da kısa sürede yatırımcıların radarına giren Demir Country ile Büyükçekmece’de hızla yükselen Demir La Vida başta olmak üzere satışı süren tüm projelerde geçerli olan kampanyada, daire fiyatları 270 bin TL’den başlıyor. Kampanya kapsamında yüzde 5 peşin, yüzde 15 teslimde ödeme, yüzde 80 kredi ve 120 vade imkânı, 0.98 vade farkıyla toplamda yüzde 20 indirim sunuluyor.



“Yatırımcıya, sektöre ve ekonomiye katma değer”

Geçtiğimiz ay sona eren Ulusal Kampanya’nın yatırımcıları ev sahibi yapmak ve sektöre canlılık kazandırmak açısından çok önemli kazanımları olduğunun altını çizen Demir Grup Yönetim Kurulu Başkanı Hamit Demir, “Kampanya hem yatırımcılarımıza hem sektörümüze hem de ekonomimize yüksek katma değer sağladı. Sektör oyuncuları olarak oluşturduğumuz güç birliğinin yarattığı olumlu sonuçların mutluluğunu yaşıyoruz” dedi.



“Yatırımcılarımızın talepleri gücümüze güç kattı”

Gayrimenkul ve inşaat sektörünün en önemli oyuncuları tarafından oluşturulan bu örnek güç birliğini, kampanyanın sone ermesine rağmen, şirket içinde sürdürme kararı aldıklarını açıklayan Demir, konuya şu sözlerle açıklık getirdi:

“Hükümetimizin özverili çabalarıyla başlattığımız kampanyada, Demir İnşaat olarak tüm gücümüzü ortaya koyarak ter aldık. Sektör olarak Türkiye tarihine geçecek örnek bir kampanyaya daha imza attık. Kampanyanın sona ermesi bizi ürkütmedi. Bu dönemi yatırımcılar için tarihi bir fırsat olarak tanımladık, “Evde fırsat dönemi” başlattık. Kampanyanın başladığı günden itibaren yatırımcılardan aldığımız talepler gücümüze güç kattı. Yükselen faizlere, artan maliyet baskısına rağmen yatırımcılarımıza ve sektörümüze karşı sorumluluğumuzu yerine getirmenin huzuru içerisindeyiz. Yıl sonuna kadar farklı kampanyalarımızla bu fırsat dönemini dinamik tutan bir yol izleyeceğiz.”