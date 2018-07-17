Demir İnşaat, tüm projelerinde indirim kampanyasını sürdürüyor

İSTANBUL (AA) - Demir İnşaat, konut satışlarında başlatılan Ulusal Kampanya'yı satıştaki tüm projelerinde devam ettiriyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Demir İnşaat, 30 Haziran'da sona eren Ulusal Kampanya'yı yatırımcıları için "Evde Fırsat Dönemi" ile sürdürüyor.

Demir İnşaat, kredi faizlerindeki yükseliş eğilimi ve dövize bağlı olarak gerçekleşen maliyet fiyatlarındaki artış yönlü baskıya rağmen kampanyayı devam ettirme kararı aldı.

Beylikdüzü Yakuplu'da kısa sürede yatırımcıların radarına giren Demir Country ile Büyükçekmece'de hızla yükselen Demir La Vida başta olmak üzere satışı süren tüm projelerde geçerli olan kampanyada, daire fiyatları 270 bin TL'den başlıyor. Kampanya kapsamında yüzde 5 peşin, yüzde 15 teslimde ödeme, yüzde 80 kredi ve 120 ay vade imkanı, yüzde 0,98 vade farkıyla toplamda yüzde 20 indirim sunuluyor.





- "Yatırımcıya, sektöre ve ekonomiye katma değer"





Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Demir Grup Yönetim Kurulu Başkanı Hamit Demir, Ulusal Kampanya'nın yatırımcıları ev sahibi yapmak ve sektöre canlılık kazandırmak açısından çok önemli kazanımları olduğunu belirterek, kampanyanın yatırımcılara, sektöre ve ekonomiye yüksek katma değer sağladığını bildirdi.

Sektör oyuncuları olarak oluşturdukları güç birliğinin sağladığı olumlu sonuçların mutluluğunu yaşadıklarını kaydeden Demir, şu ifadeleri kullandı:

"Gayrimenkul ve inşaat sektörünün en önemli oyuncuları tarafından oluşturulan bu örnek güç birliğini, kampanyanın sone ermesine rağmen, şirket içinde sürdürme kararı aldık. Kampanyanın sona ermesi bizi ürkütmedi. Bu dönemi yatırımcılar için tarihi bir fırsat olarak tanımladık, 'Evde Fırsat Dönemi' başlattık. Kampanyanın başladığı günden itibaren yatırımcılardan aldığımız talepler gücümüze güç kattı. Yükselen faizlere, artan maliyet baskısına rağmen yatırımcılarımıza ve sektörümüze karşı sorumluluğumuzu yerine getirmenin huzuru içerisindeyiz. Yıl sonuna kadar farklı kampanyalarımızla bu fırsat dönemini dinamik tutan bir yol izleyeceğiz."