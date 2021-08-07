Demir ve demir dışı ihracatta vites artırdı

Demir ve demir dışı metaller sektörü ocak-temmuz döneminde 6,6 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirdi. Sektör temmuz ayında ise 930 milyon dolarlık ihracat ile yüzde 23,3 artış sağlayarak Türkiye’nin genel ihracatından yüzde 5,7 pay aldı. Demir ve Demir Dışı Metaller İhracatçıları Birliği (İDDMİB) Başkanı Tahsin Öztiryaki, “Sektör olarak ülke ekonomimize katkı sunmaya devam ediyoruz. Yılın kalan döneminde de ihracatımızdaki artış devam edecek” dedi.

Demir ve demir dışı metaller sektörü, Türkiye’nin toplam ihracatına verdiği katkıyı artırarak sürdürüyor. İstanbul Demir ve Demir Dışı Metaller İhracatçıları Birliği (İDDMİB), sektörün ocak-temmuz dönemi ihracat rakamlarını açıkladı. 2021 ocak-temmuz kümülatif verilerine göre Türkiye ihracatı 121,3 milyar dolar olarak hesaplanırken, sektör ihracatı aynı dönemde yüzde 46,4 artış ile 6,6 milyar dolar olarak gerçekleşti. Sektörün son 12 aylık ihracatı 10,5 milyar dolara ulaşarak sene sonu ihracat hedefi olan 10 milyar doları şimdiden aştı.

EN ÇOK İHRACAT AB ÜLKELERİNE

İhracat rakamlarını değerlendiren İDDMİB Başkanı Tahsin Öztiryaki, “Sektör olarak ülke ekonomimize katkı sunmaya devam ediyoruz. Yılın kalan döneminde de ihracatımızdaki artış devam edecek. Sektörün en çok ihracat yaptığı bölge olan Avrupa Birliği ülkelerine ihracatımız AB’deki ekonomik canlanmaya paralel olarak 2021 temmuz ayı itibarı ile bir önceki seneye göre yüzde 48,2 artarak 503,4 milyon dolara ulaştı. Demir ve Demir Dışı Metaller sektörünün 2020 yılı birim ihraç fiyatı kg. başı 3,34 dolar iken 2021'in ilk 7 ayında yüzde 15 artışla kg. başı ihraç fiyatı 3,84 dolara ulaştı. Sektörümüzün en fazla ihracat gerçekleştirdiği ülkeler arasında 124,3 milyon dolar ile Almanya ilk sırada yer alırken, 64 milyon dolar ile İtalya ikinci sırada, 54 milyon dolar ile İngiltere üçüncü sırada oldu. Dördüncü sırada ise ABD yer aldı ve gerçekleştirilen ihracat yüzde 42,3 artış ile 48,8 milyon dolar olarak gerçekleşti.” dedi.

2021 ocak-temmuz kümülatif verilerine göre en çok ihracat gerçekleştirdikleri pazarları açıklayan Öztiryaki şunları aktardı: “Bu dönemde en çok ihracat 839 milyon dolar ile Almanya’ya, ikinci olarak 453 milyon dolar ile İtalya’ya ve üçüncü olarak Brexit sonrası önemli bir ivme yakalanan Birleşik Krallık’a 373 milyon dolar olarak gerçekleştirildi. STA sonrası Birleşik Krallık’a değerde yüzde 84 miktarda ise yüzde 49 oranında bir ihracat artışı gerçekleştirdik. Böylece hem değer olarak hem de miktar olarak, sektörün ortalama ihracat artışının 2 kat üzerinde bir artış yakaladık.”

ALÜMİNYUM YİNE ZİRVEDE

Alt sektörlerin ihracat rakamlarını değerlendiren Öztiryaki, “Ocak-Temmuz 2021 döneminde Alüminyum sektörü 2,55 milyar dolar ile değer bazında ilk sırada yer alırken Bakır sektörü 1,25 milyar dolar ile ikinci sırada yerini aldı. Ayrıca Birliğimiz alt sektörleri arasında yüzde 63’lük oranıyla bakır sektörü en yüksek ihracat artış oranını yakalarken, alüminyum yüzde 58,6, mutfak eşyaları yüzde 45, endüstriyel mutfak yüzde 40, döküm yüzde 43, yapı malzemeleri yüzde 45, metal hırdavat yüzde 37, metal ambalaj yüzde 18,2 olmak üzere alt sektörlerimiz ihracatında oldukça yüksek artış oranları ile memnun edici bir tablo görülüyor.” dedi.

FİZİKSEL ETKİNLİKLERE GERİ DÖNÜŞ BAŞLADI

Birliğin son dönemdeki faaliyetleri hakkında bilgi veren İDDMİB Başkanı Tahsin Öztiryaki “Pandemi sürecinin başlamasından bu yana 31 ülkede 11 Sanal Ticaret Heyeti gerçekleştirerek üyelerimiz için 1850’den fazla ikili iş görüşmesine vesile olduk. Önümüzdeki Ekim ayında ise (19-21 Ekim2021) Birleşik Krallık’a yönelik bir Sanal Ticaret heyetimiz olacak. Önümüzdeki dönemde ihracatımızı sürdürebilir kılmak adına sanal çalışmalarımızı fizikilerle birleştirerek sürdüreceğiz. Diğer yandan yurtiçinde de Bakanlığımızın desteği ile 8-12 Eylül 2021 tarihlerinde CNR Expo’da düzenlenecek Hostech By Tüsid fuarında 146 yabancı satın almacının fiziken katılacağı bir alım heyeti organizasyonu gerçekleştireceğiz. Bu organizasyonumuz ile fuar boyunca 1000’den fazla iş görüşmesine vesile olacağımızı ümit ediyoruz. Ayrıca 16-19 Eylül tarihleri arasında Tüyap’ta düzenlenecek Zuchex 31. Ev ve Mutfak Eşyaları Fuarı’na katılım göstererek sektörümüzün yanında olacağız. Her iki fuarımızın da ülkemiz ekonomisine katkı sağlamasını ve katılımcı firmaların muvaffak olmalarını temenni ediyoruz.” diye konuştu.

MARKALAŞMA VE KATMA DEĞERLİ ÜRÜN ÜRETİMİ GÜNDEMİMİZDE

Markalaşmanın öneminden bahseden Öztiryaki, “Marka oluşturmak ilk bakışta kolay bir adım olarak gözükse de, o markaya değer katmak, önce ulusal pazarda daha sonra uluslararası pazarda iyi bir konum elde etmesini sağlamak ve markayı küresel anlamda rekabet edebilir bir pozisyona getirmek için bir plan ve program dâhilinde hareket edilmesi gerekir. Biz ihracatçı Birliği olarak markalaşma konusunda üyelerimize düzenli eğitimler düzenliyoruz. Dünyada kalitemiz ile biliniyorsak markamız ile de konuşulmamız lazım. Alt sektörlerimiz bazında ihracatın gelişimi için düzenlediğimiz çalıştaylarımızda bu konularda yıllardır üyelerimiz ile fikir alışverişinde bulunuyoruz. Yeni dönemde ilan edeceğimiz çalışma planımız içerisinde markalaşma ve katma değerli ürün üretimini artırmayı teşvik edici projelere muhakkak yer vereceğiz.”

BU YIL TASARIM YARIŞMALARIMIZDA TEMA AFET VE ACİL DURUMLAR

Markalaşma ve katma değerli ürün dendiğinde tasarımın önemini vurgulamamız gerekiyor diyen Öztiryaki, sözlerine şöyle devam etti: “İstanbul Demir ve Demir Dışı Metaller İhracatçıları Birliği (İDDMİB), İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (İKMİB), Elektrik ve Elektronik İhracatçıları Birliği (TET) olarak, Endüstriyel Tasarımcılar Meslek Kuruluşu (ETMK) işbirliği, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) ve T.C. Ticaret Bakanlığı desteği ile 2005 yılından bu yana düzenlenmekte olduğumuz İMMİB Endüstriyel Tasarım Yarışmalarının bu seneki konusunu Afet ve Acil Durumlar olarak belirledik. İnsanlık için son derece önemli olan bu tema kapsamında tasarımcılarımızı afet öncesi ve sonrasında hızla kullanılabilecek hayat kurtarıcı ürün konseptleri tasarlamaya davet ediyoruz. Bu vesile ile Ülkemizin geçirdiği bu zorlu günleri bir an evvel atlatmasını diliyor, birlik ve beraberlik içerisinde ormanlarımızı hep beraber yeniden yeşertmeyi temenni ediyoruz.”