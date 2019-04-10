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Demir yolu taşımacılığında kamu hizmeti yükümlülük süresi uzatıldı

- Demir yolu taşımacılığında TCDD Taşımacılık AŞ tarafından yerine getirilen kamu hizmeti yükümlülüğü 31 Aralık 2020'ye kadar devam edecek

Demir yolu taşımacılığında kamu hizmeti yükümlülük süresi uzatıldı
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ANKARA (AA) - Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) Taşımacılık AŞ tarafından yerine getirilen kamu hizmeti yükümlülüğünün süresi 31 Aralık 2020'ye kadar uzatıldı.

"Demiryolu Yolcu Taşımacılığında Kamu Hizmeti Yükümlülüğü Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"in yürürlüğe konulmasına ilişkin karar Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Söz konusu kararla TCDD Taşımacılık AŞ'nin desteklenmesine ilişkin uygulamada süre değişikliğine gidildi.

Buna göre, daha önce 1 Mayıs 2018 olarak belirlenen TCDD Taşımacılık AŞ tarafından yerine getirilen kamu hizmeti yükümlülüğünün geçerlilik süresi 31 Aralık 2020 olarak değiştirildi.

Bu tarihe kadar TCDD Taşımacılık AŞ'ye yapılacak kamu hizmeti bedeli ödemelerinde, her bir trenin çalıştırılması için hesaplanan tahmini maliyetten, trenden elde edilmesi beklenen bilet gelirinin çıkarılması sonucu bulunan miktar üzerine, tahmini maliyetin yüzde 10'u kadar makul kar eklenerek elde edilen bedel esas alınacak.

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Anahtar Kelimeler:
Kamu Hizmeti YükümlülüğüResmi GazeteTürkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) Taşımacılık AŞ
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