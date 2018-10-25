DemirDöküm yılın ilk 9 ayında yüzde 46 büyüdü

İSTANBUL (AA) – DemirDöküm Üst Yöneticisi (CEO) Alper Avdel, DemirDöküm'ün büyümesini katlayarak sürdürdüğünü belirterek, “Yılın başında açıklanan yüzde 20 büyüme hedefini, ilk 9 ayda ikiye katladık. Geçen yılın ilk 9 ayına kıyasla yüzde 46 büyüme elde ettik.” dedi.



Avdel, DemirDöküm’ün 2018 ilk 3 çeyreğini değerlendirmek üzere basın mensuplarıyla bir araya geldi.



Toplantıda 2017 yılında olduğu gibi 2018’e de 40 milyon TL’lik yatırım planıyla başladıklarını söyleyen Avdel, fabrika, üretim, marka ve dijital dönüşüm çalışmaları için planlanan söz konusu yatırımın büyük bir bölümünü hayata geçirdiklerini kaydetti.

Yılın başında açıklanan yüzde 20 büyüme hedefini, ilk 9 ayda ikiye katladıklarını söyleyen Avdel, “Geçen yılın ilk 9 ayına kıyasla yüzde 46 büyüme elde ettik.” bilgisini verdi.



DemirDöküm'ün yılın başından itibaren geleneksel ürün gamını yeni ürünlerle güçlendirdiğini, Nisan ayında yürürlüğe giren Enerji İlişkili Ürünler (ErP) Yönetmeliği ile birlikte sektörün en iddialı yoğuşmalı ürün grubunu ardı ardına satışa sunduklarını kaydeden Avdel, şöyle konuştu:



"ErP Yönetmeliği ile birlikte Türkiye'nin yeni yoğuşmalı kombisi Atromix'i, kaskad pazarı için MaxiCondense'in yeni ürünlerini ve ısı pompası alanında da MaxiAir ürün grubumuzu tüketicilerimizin beğenisine sunduk. Yeni ürünlerimiz ve yeni girdiğimiz alanlardaki çözümlerimiz yüksek müşteri memnuniyeti sağladı. İç pazarın yanı sıra yurt dışında da sürdürülebilir büyümemize devam ettik."





- “Dolar bazında yüzde 49 büyüdük”





İhracattaki başarının 2018'de de sürdürüldüğünü belirten Avdel, "DemirDöküm olarak her yıl çok önemli sonuçlar ortaya koyarak ülkemize sağladığımız katma değeri artırıyoruz. Bu yılın başında da kendimize önemli bir hedef belirlemiştik. İhracatta yüzde 25'lik büyüme ile 100 milyon dolar barajını aşmayı hedeflediğimizi açıklamıştık. Kurdaki dalgalanma ve bölgede yaşanan olumsuz gelişmelere rağmen hedeflerimizde sapma olmadı. 50 ülkeye gerçekleştirdiğimiz ihracatla eylül ayı sonunda 75 milyon doların üzerine çıktık, dolar bazında yüzde 49 büyüdük." dedi.



Alper Avdel, üretimden satışa ve ihracat çalışmalarına kadar yılın sonunda yeni bir rekor kırmak için çalıştıklarını kaydetti. Avdel, son iki yıldır üst üste gerçekleştirilen 40 milyon TL’lik yatırıma 2019’da da devam edeceklerini belirterek, “Sektörde öncü olduğumuz alanlara yenilerini eklemek, hizmet verdiğimiz alanlarda fark yaratmak için geleceğimize yatırım yapmaya devam edeceğiz.” açıklamasını yaptı.



Avdel, şirketin tüm yatırımlarını öz kaynaklarıyla yaptığını ayrıca mevduat ya da dövize herhangi bir yatırım yapmadıklarını kaydetti.







- "Kombi, panel radyatör, şofben ve termosifondaki pazar liderliği devam ediyor"





DemirDöküm Yönetim Kurulu Üyesi Erdem Ertuna, 2018'e iyi bir hazırlık yaparak farklı alanlarda birçok ürünü ardı ardına satışa sunduklarını ve bu ürünlerle hem ülke ekonomisine hem tüketiciye daha fazla katma değer sunduklarını söyledi. Ertuna şunları kaydetti:



"Ürünlerimizle, projelerimizle, sektördeki öncülüğümüzün tam anlamıyla hakkını veriyoruz. İş ortaklarımız ve tüketicilerimiz, yoğuşmalı ailemizin yeni ürünlerini çok sevdi. Yoğuşmalı kombi satışlarımız yüzde 90 arttı.

Kaskad tarafında da MaxiCondense ile pazardan olumlu dönüşler alıyoruz. Kaskad satışlarımız yüzde 50 seviyesinde, VRF satışlarımız ise yüzde 40 arttı. Şofben, termosifon, klima satışlarımız geçen yılla aynı seviyede devam etti.”



DemirDöküm’ün ısıtma tarafındaki iddiasının katlanarak arttığına dikkati çeken Ertuna, kombi, panel radyatör, şofben ve termosifondaki pazar liderliklerinin devam ettiğini açıkladı.









- “Hedefimiz, ihracatın ciro içindeki payını yüzde 50’ye çıkarmak”





Toplantıda ihracat çalışmalarının detaylarına da değinen Erdem Ertuna, özellikle şofben ürün grubunda Avrupa'daki yönetmelik değişikliği nedeniyle AB ülkelerine olan satışların geçen seneye göre önemli bir artış gösterdiğini belirtti. Ertuna, "Hedefimiz, Şili ve diğer ülkelerde olduğu gibi pazar liderliğimizi Güney Amerika ülkelerine taşımak. Bu doğrultuda Arjantin ve Brezilya pazarlarına odaklandık. Yıl sonuna kadar Arjantin'i de ihracat pazarlarımıza katıp, ilk ihracatımızı gerçekleştirmeyi planlıyoruz. Hedefimiz, ihracatın ciro içindeki payını 2020 yılında yüzde 50’ye çıkarmak." dedi.





- “Olumlu trendin 2019 yılında da devam edeceğini öngörüyoruz”





DemirDöküm'ün 2018'in ilk 9 ayında en çok ihracat gerçekleştirdiği ülkeleri İtalya, İspanya, Çin, Rusya ve Azerbaycan olarak belirten Ertuna, "Geçen yıla kıyasla İtalya pazarında şofben ve kombi, Çin pazarında ise kombi ve panel radyatör öncülüğünde büyüme yakaladık. Bu olumlu trendin 2018 sonuna kadar ve hatta 2019 yılında da devam edeceğini öngörüyoruz. Ürün bazında değişmekle birlikte Moldova, Bulgaristan, Şili, Ukrayna, İtalya ve Azerbaycan pazarlarında DemirDöküm lider konumuna ulaştı." açıklamasını yaptı.



Basın mensuplarının sorularını da cevaplayan Ertuna, DemirDöküm’ün çoğunluk hissesine sahip Vaillant ile aralarında daha çok teknoloji geliştirme alanında olmak üzere önemli bir kazan-kazan ilişkisinin bulunduğunu belirtti.









- DemirDöküm fabrika kullanımını yüzde 77'ye çıkardı





Toplantıda paylaşılan bilgilere göre, Türkiye'de kapalı alanda sektörün en büyük üretim kapasitesine sahip olan DemirDöküm, bu yıl Bozüyük tesislerinde 900 bin üretim rakamını aşmayı hedefliyor.



Tüm görsel kontrollerin kamera, iş adımlarının ise bilgisayarla kontrol ve kayıt edildiği DemirDöküm Bozüyük fabrikasında gerçekleştirilen iyileştirme yatırımları ile çalışan verimliliği yüzde 18 artırıldı. Su ısıtıcıları üretiminde yüzde 65, panelde ise yüzde 26 hacim artışı elde eden DemirDöküm, fabrika kullanımını yüzde 77'ye çıkardı.



Sürdürülebilir üretim yaklaşımında da önemli adımlar kaydeden DemirDöküm, gerçekleşen yatırımlarla su kullanımını yüzde 26, elektrik kullanımını yüzde 17, doğal gaz kullanımını ise yüzde 26 düşürdü. Bozüyük Ar-Ge merkezinde geliştirilen yeni yoğuşmalı kombilerinin boyutunu yüzde 16,5 küçülten DemirDöküm’ün satışa sunduğu ürünler ile daire başına yıllık ortalama 2 ton daha az Azot Oksit (NOx) salımı gerçekleşecek. Şirket 'Lojistik Tren Uygulaması’yla da fabrika içi lojistikte yıllık yaklaşık 4 bin kilometre iyileştirme sağlayacak.





- Dokuz ayda 8 ödül kazandı





Sektörde öncü çalışmalara imza atan DemirDöküm, 2018'in 9 ayında 8 ödülün sahibi oldu. Chicago Athenaeum Museum liderliğinde bu yıl 67’inci kez düzenlenen Good Design’de DemirDöküm, 55 ülkeden 27 kategoride binlerce başvurunun gerçekleştiği yarışmada rakiplerini geride bıraktı. Şubat ayında Elektrik ve Elektronik Geri Dönüşüm ve Atık Yönetimi Derneği İktisadi İşletmesi'nden (ELDAY) “En iyi atık toplama sistemi” ödülüne layık görülen DemirDöküm, Türkiye'nin müşteri memnuniyetini ölçen ilk ve tek yarışması A.C.E Awards'da ısıtma sektöründe en iyi müşteri deneyimi yaşatan firması seçildi.

Haziran ayında ABD’den 2 adet Green Good Design ödülünü Türkiye’ye getiren DemirDöküm, geçtiğimiz günlerde ise "Yalın ve Yeşil Değer Yürüyüşü" ve “Bozüyük Fabrikası Transformasyon” projeleri ile Vaillant Group Production System (VPS) Kongresi'nde 2 ödül birden kazandı.



Şirket, Reklamcılar Derneği'nin 30'uncu kez düzenlediği Kristal Elma ödüllerinde, bu yıl dijital mecralarda hayata geçirdiği "Doğru seçim bir ömür sürer" reklam kampanyasıyla “Gümüş Elma” ödülüne layık görüldü.