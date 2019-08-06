Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar ekonomi food istanbul Ahmet Dursun Şahin elektrik faturaları İstanbul Başakşehir
Taze incir Uzak Doğu'ya “uçacak“
Uzak Doğu'ya uçuyor
ECB'den zayıf küresel ticaret uyarısı
Zayıf küresel ticaret uyarısı
Çekya'da zafer Marquez'in
Çekya'da zafer Marquez'in
Tarımda 4.3 milyarlık batık
4.3 milyarlık batık
Türk bilim insanları 4 ölümcül virüs buldu
Türk bilim insanları buldu!

Demirören Grubu hakkında yeni 'satış' iddiası

Demirören Grubu'na ait Kemer Country Club'un satılacaklar listesine girdiği ileri sürüldü.

Demirören Grubu hakkında yeni 'satış' iddiası
banner17

Demirören Grubu'na ait Demirören Medya'nın Turkuaz Grubu'na ya da Socar'a satılacağı iddialarından sonra şimdi de başka bir satış iddiası gündeme geldi.

Medyaradar’ın haberine göre, yapıldığı dönemden bu yana adı sık sık usulsüz imar planları ve orman katliamları ile anılan Kemer Country Club, Demirören'in satılacaklar listesine girdi.

Borç batağında olduğu ileri sürülen Kemer Country Club’la ilgili şu ana kadar Katarlılar ile bir de görüşme yapıldı ancak fiyat konusunda uzlaşma sağlanamadı.

Kemer Country’nin adı geçen yıl golf sahası diye planlanan alanlara yapılması planlanan 306 villa ile gündeme gelmişti.

Bakanlık üzerinden yapılan bu imar değişikliği tepki çekmişti.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
DEMİRÖREN GRUBUKemer Country ClubTurkuaz GrubuSOCAR
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5