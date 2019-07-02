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Demirören Medya Grubu'ndan yalanlama

Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık: "Demirören Medya Grubu'nun el değiştireceğine ilişkin iddialar hiçbir surette gerçeği yansıtmamaktadır"

Demirören Medya Grubu'ndan yalanlama
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İSTANBUL (AA) - Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık, Demirören Medya Grubu'nun el değiştireceğine ilişkin iddiaların hiçbir surette gerçeği yansıtmadığını duyurdu.
Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yapılan açıklamada, "Son günlerde basında yer alan Şirketimiz de dahil olmak üzere Demirören Medya Grubu'nun el değiştireceğine ilişkin iddialar hiçbir surette gerçeği yansıtmamaktadır." ifadelerine yer verildi.

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Hürriyet Gazetecilik Ve MatbaacılıkDemirören Medya Grubu
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