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Demiryolu hemzemin geçitlerine ilişkin düzenleme

ANKARA (AA) - Mevcut demiryolu hemzemin geçitlerinin TCDD tarafından yönetmeliğe uygun hale getirilme süresi 5 yıldan 8 yıla çıkarıldı.Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığının Demiryolu Hemzemin Geçitlerinde Alınacak Tedbirler...

Demiryolu hemzemin geçitlerine ilişkin düzenleme

ANKARA (AA) - Mevcut demiryolu hemzemin geçitlerinin TCDD tarafından yönetmeliğe uygun hale getirilme süresi 5 yıldan 8 yıla çıkarıldı.

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığının Demiryolu Hemzemin Geçitlerinde Alınacak Tedbirler ve Uygulama Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliği, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, mevcut demiryolu hemzemin geçitleri 8 yıl içinde, bir defaya mahsus olmak ve ödeneği bakanlık bütçesinden karşılanmak üzere TCDD tarafından yönetmeliğe uygun hale getirilecek.

Söz konusu süre daha önce 5 yıldı.

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Hemzemin GeçitResmi GazeteTCDD
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