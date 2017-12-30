Demiryolunda Emniyet Kritik Görevler Yönetmeliğinde değişiklik

ANKARA (AA) - Demiryolu faaliyetlerinde emniyete doğrudan etki edebilecek unsurlar üzerinde çalışan personelin, sağlık kurulu raporu ve psikoteknik değerlendirme raporu, belirlenen sağlık şartları ve psikoteknik değerlendirme ölçütlerine tabi olacak.

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığının, Demiryolu Emniyet Kritik Görevler Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliği Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, demiryolu faaliyetlerinde görev yapan emniyet kritik personelin sağlık kurulu raporu ve psikoteknik değerlendirme raporu, belirlenen sağlık şartları ve psikoteknik değerlendirme ölçütlerine tabi olacak. Kişisel emniyet belgesindeki bilgiler arasında "kullandığı cihaz ve protezler" ile "psikoteknik değerlendirme gerektiren görevler için değerlendirme tarihi, süresi ve uygulanacak testler" yer alacak.

Emniyet kritik görevlere yönelik, Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) tarafından yayımlanmış ulusal meslek standardı ve ulusal yeterliliğin bulunmadığı durumlarda tüm işletmeciler, emniyet yönetim sisteminde personeline, görevle ilgili yeterli ve emniyetli çalışma becerilerini kazandıracak eğitimleri vermek veya verdirmek, teorik ve pratik sınav yapmak veya yaptırmaktan sorumlu olacak.

TCDD ve TCDD Taşımacılık AŞ ile diğer demiryolu işletmecileri, psikoteknik değerlendirme merkezleri yetkilendirilmesine kadar emniyet kritik görevlerde çalışan personelin psikoteknik değerlendirmelerini mevcut mevzuatlarına uygun yapacak.

Öte yandan, Demiryolu Eğitim ve Sınav Merkezi Yönetmeliğinde yapılan değişiklikle, demiryolu eğitim veya sınav merkezleri, tren makinisti ve emniyet kritik görevlere ilişkin mesleklerde, yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşu olması halinde bu meslekleri icra edecek bireylerin mesleki yeterlilik belgesi sahibi olması şartı arayacak.

- Tren makinist ehliyeti almak için gerekli şartlar

Bakanlığın, Tren Makinist Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliği ile de tren makinist ehliyeti almak için başvuru sahipleri tarafından sağlanması gereken nitelikler yeniden belirlendi.

Buna göre, tren makinist ehliyeti almak isteyenlerin başvuru tarihinde yirmi yaşını tamamlamış olmaları, belirtilen sağlık şartlarını taşıdığını belgeleyen sağlık kurul raporu almaları, uyuşturucu ve uyarıcı madde testinden "negatif" sonuç aldığına dair Sağlık Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş laboratuvardan alınan raporla Bakanlık veya Sağlık Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş psikoteknik değerlendirme merkezinden alınan psikoteknik değerlendirme raporuna sahip olmaları gerekecek.