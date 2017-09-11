DENİB ve DTO, büyüme rakamlarını değerlendirdi

DENİZLİ (AA) - Denizli İhracatçılar Birliği (DENİB) Başkanı Süleyman Kocasert, büyüme rakamlarına ilişkin, öncü göstergeler ve artan turizm ile ihracat rakamları bir arada değerlendirildiğinde, hedefi geride bırakacaklarına inandığını bildirdi.

Kocasert, yaptığı yazılı açıklamada, 2017 yılı 2. çeyrek büyüme rakamlarını değerlendirerek güçlü büyümenin devam ettiğini kaydetti.

Açıklanan büyüme rakamlarının ardından ülke ekonomisinin yüzde 5,1 büyüdüğünü hatırlatan Kocasert, "Yüzde 5 olarak gerçekleşen ilk çeyrek büyümemiz de yüzde 5,2 olarak revize edildi. İlk iki çeyrekte açıklanan güçlü büyüme verileri, yılın geri kalanı için de önemli bir ipucu niteliğinde." ifadelerini kullandı.

Kocasert, şunları kaydetti:

"İç talebin canlanması, vergi indirimleri ve kredi genişlemesine ek olarak ekonomide yaşanan beklentilerin iyileşmesi ve belirsizliklerin ortadan kalkması neticesinde öngörülebilirliğin artması, ekonominin canlanmasını ve büyüme rakamlarının artışını beraberinde getiriyor. İhracatımızdaki en önemli pazar konumunda bulunan Avrupa ile emtia ihracatçısı ülkelerin taleplerindeki yükselişin de büyüme rakamlarımıza ciddi artısının olduğunu görüyoruz. Net ihracat ikinci çeyrekte büyümeye 1,68 puan pozitif katkı sağladı. Böylece, yılın ilk yarısındaki büyümenin 1,98 puanı net ihracattan kaynaklandı. Ekonomiye ilişkin öncü göstergeler ile artan turizm ve ihracat rakamlarımızı bir arada değerlendirdiğimizde bu hedefi geride bırakacağımız kanaatindeyim."

Denizli Ticaret Odası (DTO) Başkanı Uğur Erdoğan da yüzde 5,1'lik büyümenin, Türkiye ekonomisinde doping etkisi oluşturacağını bildirdi.

Erdoğan, bu büyümenin ekonomideki bilinçli atılımların sonrasında elde edildiğini belirterek, "2016 yılı son çeyreğinden itibaren uygulamaya başlanan piyasaları canlandırma politikaları sonuç vermeye devam ediyor. Reel sektöre verilen desteklerin karşılığının, ekonomik tablolara yansımış olması moralimizi yükseltti. İlk ve ikinci çeyrek büyümenin yüzde 5 civarında olması, gelecek dönemler için de bizlere umut olmuştur. Ekonomimiz, olumlu yönde ilerlemesini sürdürmektedir. Sanayi alanındaki yatırımlar ile Türkiye daha da büyüyecektir. Şu anda piyasalarda güven hakimdir. İş dünyasının, üretimine, istihdamına ve ihracatına katkı sağlayacak desteklerin devam etmesi ülkemizin önünü açmaya devam edecektir." değerlendirmesinde bulundu.