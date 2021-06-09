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​Deniz araçları Ataköy’de şov yaptı

Türkiye’nin en görkemli denizcilik buluşması CNR Avrasya Boat Show Denizde - Uluslararası Deniz Araçları Ekipmanları ve Aksesuarları Fuarı, yeni normale dönüş kriterleri kapsamında alınan bir dizi önlem ile ziyaretçilerini ağırladı.

​Deniz araçları Ataköy’de şov yaptı
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Türkiye’nin en görkemli denizcilik buluşması CNR Avrasya Boat Show Denizde Fuarı, deniz tutkunlarını adeta büyüledi. Lüks tasarımlı yatlardan yüzen karavanlara, balıkçı teknelerinden şişme botlara 100’lerce deniz aracının sergilendiği fuarı, binlerce deniz tutkunu ziyaret etti.

Türkiye’nin en görkemli denizcilik buluşması CNR Avrasya Boat Show Denizde - Uluslararası Deniz Araçları Ekipmanları ve Aksesuarları Fuarı, yeni normale dönüş kriterleri kapsamında alınan bir dizi önlem ile ziyaretçilerini ağırladı. CNR Holding kuruluşlarından Pozitif Fuarcılık A.Ş. tarafından Yat ve Tekne Endüstri Derneği (YATED) iş birliği ile organize edilen fuar, Ataköy Marina Mega Yat Limanı’nda binlerce deniz tutkununa ev sahipliği yaptı. 100’ün üzerinde deniz aracının sergilendiği fuarda kategorilerinin en iyisi olan tekneler, şişme botlar, deniz motorları ve başlangıç tekneleri ile tekne ekipmanları ve aksesuarları tanıtıldı.

Yüzen karavanlar ve deniz oyuncakları ilgi gördü

Birbirinden özel deniz araçlarının görücüye çıktığı fuarda pandemi nedeniyle teknede izole yaşama devam edenler için ev konforu sunan tekneler, denizinde keyifli vakit geçirmek isteyenler için tasarlanan deniz oyuncakları, balık tutma merakı olanlar için balıkçı tekneleri, özgür ruhlu deniz tutkunları için ise şişme botlar sergilendi. Fuarda, her bütçeye uygun 7 bin lira ile 18 milyon lira arasında değişen fiyatlarla deniz araçları yoğun ilgi gördü.

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