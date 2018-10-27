Deniz rüzgarında potansiyel 11 bin megavat

İSTANBUL (AA) - NURAN ERKUL KAYA / MURAT TEMİZER - Yerli ve yenilenebilir enerji kaynaklarını maksimum seviyede kullanmayı amaçlayan Türkiye'nin karadaki rüzgar potansiyelinin 37 bin megavat, deniz üstü rüzgar potansiyelinin ise 11 bin megavat olduğu öngörülüyor.

AA muhabirinin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının sektördeki yatırım fırsatlarına yer verdiği "Yatırım Rehberi"nden derlediği bilgilere göre, yenilenebilir enerjide ekonomiye kazandırılmamış büyük bir potansiyel bulunuyor.

Rüzgar enerjisinde toplam 7 bin megavat kurulu güce sahip Türkiye'de, 2027'ye kadar 16 bin megavatlık rüzgar enerjisi kapasitesinin devreye alınması hedefleniyor. İnşa halinde 3 bin megavatlık rüzgar santrali bulunuyor.

Türkiye'nin karadaki rüzgar potansiyelinin 37 bin megavat, deniz üstü rüzgar potansiyelinin ise 11 bin megavat olduğu tahmin ediliyor.

Rüzgar hızının en fazla olduğu yerlerin ise Ege, Marmara, Trakya bölgeleriyle Hatay, Niğde, Sivas ve çevresi olduğu belirtiliyor.

- Güneşte de hedef 16 bin megavat

Güneş enerjisinde günlük ortalama aydınlanma süresi 7,5 saat olan Türkiye, birçok Avrupa ülkesinden daha fazla güneş alıyor.

Güneşte 5 bin megavat kurulu kapasiteye sahip Türkiye, 2027'ye kadar 16 bin megavatlık rüzgar enerjisi kapasitesini işletmeye almayı planlıyor.

Gelecek yıl rüzgar ve güneşte biner megavatlık iki Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları (YEKA) ihalesinin başvuruları alınacak. Bu ihalelerin ardından pompalı hidrolik depolama ve batarya depolama ihaleleriyle bu teknolojilerin de Türkiye'ye kazandırılması hedefleniyor.

- Yatırımcıya 15 milyar metreküplük fırsat

Avrupa'nın en büyük altıncı elektrik piyasası konumunda bulunan ve gelecek 10 yılda enerji talebinde yüzde 50 artış öngörülen Türkiye'nin, doğal gaz tüketiminin de yükseleceği öngörülüyor.

Türkiye'nin geçen yıl 53,8 milyar metreküp seviyesinde gerçekleşen doğal gaz tüketiminin, 2020'de 61 milyar metreküpe ulaşacağı tahmin ediliyor.

Her yıl artan gaz tüketimiyle Avrupa'nın en büyük dördüncü doğal gaz piyasası haline gelen Türkiye'de sisteme günlük gaz verme kapasitesi 303 milyon metreküpe ulaştı. Bu kapasitenin 2023'te günlük 400 milyon metreküpe çıkacağı ve yıllık toplam gaz depolayabilme kapasitesinin de 11 milyar metreküpe yükseleceği belirtiliyor.

2019-2021 döneminde Türkiye'nin Rusya, Cezayir, Nijerya, İran ve Azerbaycan ile yaptığı uzun dönemli gaz kontratlarının yüzde 30'unun süresi dolacak. Söz konusu kontratların sona ermesiyle yabancı yatırımcı için 15,6 milyar metreküplük yeni kontrat fırsatı oluşacak.

- Rakamlarla Türkiye enerji sektörü

Türkiye'nin 2002-2017 döneminde çektiği 193 milyar dolarlık yabancı yatırımın 18 milyar doları enerji sektöründe gerçekleşti. Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü ülkeleri arasında en yüksek enerji talep büyümesi Türkiye'de görülürken, enerji talebi 2002'den beri ortalama her yıl yüzde 5,5 arttı.

Türkiye'nin elektrikteki kurulu gücü 15 yıllık dönemde üç kattan fazla artarak 87 bin megavatı aştı.

Bu yıl ağustos ayı itibarıyla mevcut kurulu gücün yüzde 32'sini hidroelektrik, yüzde 30'unu doğal gaz, yüzde 12'sini yerli kömür, yüzde 10'unu ithal kömür, yüzde 8'ini rüzgar, yüzde 5'ini güneş ve kalan kısmını da diğer enerji kaynakları oluşturdu.