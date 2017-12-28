ANKARA (AA) - Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, hükümetin denizciliğe katkısının yadsınamayacağını vurgulayarak, "Üzerinde yaşadığımız coğrafyanın denizci olmayan devletleri ve sırtını denize dönen milletleri affetmediği tarihi bir gerçek." dedi.

Arslan, TOBB İkiz Kuleler'de düzenlenen Deniz Ticaret Odaları Konseyi Toplantısı'nda sektörün temsilcileriyle her yıl gerçekleştirilen bu toplantının, sektörün muhasebesini yapma imkanı verdiğini söyledi.

Hükümetin denizciliğe katkısının yadsınamayacağının altını çizen Arslan, "Üzerinde yaşadığımız coğrafyanın denizci olmayan devletleri ve sırtını denize dönen milletleri affetmediği tarihi bir gerçek. Denizciler olarak bunu en iyi bilenler bizleriz. Her alanda denize ve denizciliğe verilecek önem ölçüsünde üzerinde yaşadığımız bu ülke güçlenmektedir." ifadesini kullandı.

Arslan, Türkiye'nin son 15 yılda denizcilikte yerini sağlamlaştırdığını, artık dünya yat üretiminde marka haline gelmiş, marinalarıyla yeşil limanlarıyla önemli ve verimli hizmetleri başarmış bir Türkiye'nin olduğunu kaydetti.

Türkiye'nin denizcilikte Avrupa Birliği standartlarını yakaladığını vurgulayan Arslan, denizciliğe 2004-2016 döneminde yaklaşık 5 milyar 607 milyon lira destek sağlandığını aktardı.

Arslan, Türkiye'nin dünya deniz ticaret filosunun yaklaşık yüzde 94’ünü kontrol eden 30 ülke arasında, 29 milyon detveyt ton kapasiteyle 15. sırada olduğu bilgisini vererek, şunları kaydetti:

"15 yıl önce 8,7 milyon detveyt ton ile 17. sıradaydı. Limanlarımızda elleçlenen yük miktarı 2003'te 190 milyon ton iken, 2016 yılında 2 katın üzerinde artarak 430 milyon tonun üzerine çıktı. Dış ticaret taşımaları 149 milyon iken 310 milyon tonu yakaladı. Ülkemizin toplam dış ticareti içerisindeki deniz yolunun parasal değer olarak payı da 2016 yılında 2003 yılına göre yüzde 250 civarında arttı. 57 milyar dolardan 198 milyar dolara yükseldi. Limanlarımızda elleçlenen konteyner miktarı 2,5 milyon TEU'dan yaklaşık 9 milyon TEU'ya çıktı. 2003 yılında 9 tane uluslararası düzenli Ro-Ro hattı mevcutken 2016 sonunda bu sayı 19'a yükseldi. Bu Ro-Ro hatlarında taşınan araç sayısı da 220 binden 450 bin araca çıkmış oldu. Kabotajda elleçlenen yük miktarı 28 milyon ton iken, 53 milyon 300 bin tonu geçti."

Faal tersane sayısının ise 37'den 79'a çıktığını vurgulayan Arslan, "Bu tersanelerin kurulu kapasitesi yaklaşık 600 bin tondan 4,5 milyon detveyt tona yükselmiş oldu. 2004 yılında tersanelerde yaklaşık 15 bin kişi istihdam edilirken 2016 sonunda bu rakam 30 bin kişiye ulaştı. İlgili iş kollarını düşünürseniz 90 bin kişinin de böyle istihdam edildiğini varsayarsak 120 bin kişiye direkt istihdam sağlıyoruz." diye konuştu.

Denizcilik sektörünün hak ettiği yere gelmesi için daha çok çalışılması gerektiğinin altını çizen Arslan, sektörün önünün açılması için 15 yılda yapılan ulusal ve uluslararası mevzuat sayısının 351'e ulaştığını sözlerine ekledi.



