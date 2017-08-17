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DenizBank ve TOSYÖV KOBİ'ler için el ele

- Banka, TOSYÖV öncülüğünde gelecek dönemde düzenlenecek KOBİ Destek Toplantıları ve KOBİ Zirvelerine destek verecek

DenizBank ve TOSYÖV KOBİ'ler için el ele

İSTANBUL (AA) - DenizBank, Türkiye Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler, Serbest Meslek Mensupları ve Yöneticileri Vakfı (TOSYÖV) öncülüğünde gelecek dönemde düzenlenecek KOBİ Destek Toplantıları ve KOBİ Zirvelerinin ana sponsoru oldu.

Bankanın açıklamasına göre, Türkiye'nin 7 bölgesinde düzenlenen etkinliklerin geçen yıl ana sponsoru olan DenizBank, bu yıl da ana sponsorluğunu sürdürecek.

Ankara'da imza töreni gerçekleştirilen sponsorluk kapsamında İstanbul ve Ankara'da "KOBİ Zirveleri", Türkiye'nin 7 bölgesinde "KOBİ Destek Toplantıları" ve "KOSGEB Eğitimleri" gerçekleşecek.

DenizBank söz konusu toplantılar ile esnafa, KOBİ'lere ve yatırım yapmak isteyen girişimcilere destek olmayı, sorunlarını ve bu sorunların çözüm önerilerini masaya yatırmayı planlıyor.


- "KOBİ'leri ve ekonomiyi desteklemeyi sürdüreceğiz"


Açıklamada konuya ilişkin görüşlerine yer verilen DenizBank KOBİ Bankacılığı Grubu Genel Müdür Yardımcısı Murat Kulaksız, KOBİ'lerin her zaman yanında olduklarını belirterek, ekonomiyi yakından takip eden, yatırımlarını iyi planlayan ve finansal kaynaklarını doğru yönetmeyi becerebilen şirketlerin rekabette başarılı olduğunu kaydetti.

Ülkenin 7 bölgesinde düzenlenecek toplantı ve eğitim programları sayesinde KOBİ'leri ve ekonoyi desteklemeyi sürdüreceklerini aktaran Kulaksız, "Bu anlamda TOSYÖV ile bir kez daha güç birliği yapmaktan memnuniyet duyuyoruz. DenizBank ve TOSYÖV olarak esnafın, KOBİ'nin en çok desteklenmesi gereken dönemde yanlarında olduk, bundan sonra da desteğimizi kesintisiz sürdürme konusundaki kararlılığımız tam." ifadelerini kullandı.

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