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"Denizbank'ın fiyatında değişiklik için sebep yok"

- Sberbank Yönetim Kurulu Birinci Başkan Yardımcısı Lev Hasis: - "Denizbank’ın fiyatını gözden geçirmek için herhangi bir sebep bulunmuyor”

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MOSKOVA (AA) - Sberbank Yönetim Kurulu Birinci Başkan Yardımcısı Lev Hasis, Denizbank’ın satış değeriyle ilgili değişiklik yapılacağı iddialarını yalanlayarak, “DenizBank’ın fiyatını gözden geçirmek için herhangi bir sebep bulunmuyor.” dedi.

Hasis, Soçi’de gazetecilere yaptığı açıklamada, Denizbank’ın satış değeriyle ilgili değişiklik yapılacağına yönelik haberleri yalanladı.

Söz konusu haberlerin gerçeği yansıtmadığına işaret eden Hasis, “Denizbank’ın fiyatını gözden geçirmek için herhangi bir sebep bulunmuyor.” diye konuştu.

Sberbank’ın Ukrayna’daki iştiraklerinin durumuna da değinen Hasis, “Ukrayna’daki iştiraklerimizi satmak için Belarus Ulusal Bankası dışında bir alıcı bulmamız gerekecek çünkü kendileri bu satış için uygun değil.” dedi.

Rusya’nın en büyük bankası Sberbank’tan bir süre önce yapılan açıklamada, Rusya’ya yönelik yaptırımlar nedeniyle, Denizbank AŞ'nin, Sberbank'a ait hisselerinin Emirates NBD'ye 14,6 milyar liraya satıldığı bildirilmişti. Anlaşmanın 2018’de tamamlanması bekleniyor.

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Anahtar Kelimeler:
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