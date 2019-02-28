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Denizbank'ın satışı yılın ilk yarısında tamamlanacak

- Sberbank, Denizbank'taki hisselerinin Emirates NBD'ye satışının bu yılın ilk yarısında tamamlanacağını bildirdi

Denizbank'ın satışı yılın ilk yarısında tamamlanacak
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MOSKOVA (AA) – Rusya’nın en büyük bankası Sberbank, sahibi olduğu Denizbank’ın satışının 2019'un ilk yarısında tamamlanacağını duyurdu.

Sberbank'ın yayımladığı yıllık faaliyet raporunda, bankanın Türkiye’deki iştiraki Denizbank’ın satışına ilişkin değerlendirmelere yer verildi.

Denizbank’ın satışı için Türkiye, Rusya ve Birleşik Arap Emirlikleri’ndeki düzenleyici kurumların onayının gerektiği bildirilen raporda, “Satış işleminin 2019'un ilk yarısında tamamlanması bekleniyor." ifadeleri yer aldı.

Sberbank’tan bir süre önce yapılan açıklamada, satış işleminin 2019’un ilk çeyreğinde tamamlanmasının beklendiği bildirilmişti.

Denizbank'ın, Sberbank'a ait hisselerinin Emirates NBD'ye 14,6 milyar liraya satıldığı geçen yıl açıklanmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
DenizBankEmirates NBDRusyaSberbank
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