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DenizBank'tan "Enflasyona Endeksli Konut Kredisi"

- Banka, konut almak isteyen ve kullanacağı konut kredisinde faiz oranlarının müspet yönde değişiminden faydalanmak isteyen tüketiciler için "Enflasyona Endeksli Konut Kredisi"ni hayata geçirdi

DenizBank'tan
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İSTANBUL (AA) - DenizBank, "Enflasyona Endeksli Konut Kredisi" ürününü geliştirdi.

DenizBank'tan yapılan açıklamaya göre, banka, konut almak isteyen ve kullanacağı konut kredisinde faiz oranlarının müspet yönde değişiminden faydalanmak isteyen tüketiciler için "Enflasyona Endeksli Konut Kredisi" ürününü sundu.

DenizBank’ın dün itibarıyla hayata geçirdiği yeni üründe, faiz değişim sıklığı kredi kullandırımı sırasında 6 veya 12 aylık periyotlarda olacak şekilde tüketici tarafından seçilebilecek. Bununla beraber Merkez Bankası tarafından ilan edilen TÜFE referans oranı ile aylık 0,5’e endekslenen faiz oranı üzerinden 120 ay vadede kredi kullanılabilecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen DenizBank Perakende Bankacılık Grubu Genel Müdür Yardımcısı Oğuzhan Özark, şunları kaydetti:

"DenizBank olarak hareket noktamız her zaman, değişen piyasa şartlarında müşterilerimizin ihtiyaçları doğrultusunda hayatı kolaylaştırabileceğimiz bir hizmet modeli. Ürün yelpazemiz, hayata geçirdiğimiz inovasyon ve projeler tamamen bu anlayışın birer meyvesi... Bu doğrultuda, piyasada oluşan konut alım fırsatlarından yararlanmak isteyen ancak faiz oranlarının önümüzdeki dönemde düşeceği beklentisiyle kararlarını erteleyen müşterilerimize özel olarak Enflasyona Endeksli Konut Kredisi ürünümüzü geliştirdik.

Bu ürünü kullanan müşterilerimizden, kredilerinde erken ödeme, ara ödeme veya kapama yapmak istediklerinde erken ödeme ücreti almıyor, faizlerin yeterince düştüğünü gördüklerinde diledikleri an masrafsız sabit faizli konut kredisine dönme seçeneği sunuyoruz. Ayrıca, enflasyonun artması ihtimaline karşı da ürünümüze tüketiciyi belli bir seviyeden sonra koruyacak bir tavan faizi tanımladık. Önümüzdeki dönemde de müşterilerimizin ihtiyaçlarını yakından takip etmeye ve yenilikçi çalışmalarımızla onların yanında olmaya devam edeceğiz."

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