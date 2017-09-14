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DenizBank'tan "hoş geldin" kampanyası

- DenizBank, müşterileri için olduğu gibi, bankada hesabı bulunmayan tasarruf sahiplerine de yüzde 14 "hoş geldin faizi" sunuyor.

DenizBank'tan

İSTANBUL (AA) - DenizBank, müşterileri için olduğu gibi, bankada hesabı bulunmayan tasarruf sahiplerine de yüzde 14 "hoş geldin faizi" sunuyor.

Banka açıklamasına göre, DenizBank Özel Bankacılık, Deniz Yatırım, Deniz Portföy ve Deniz GYO'nun güçlerini tek bir çatı altında birleştirerek müşterilerinin finansal ihtiyaçlarına çözümler sunmak amacıyla hayata geçirdiği DenizBank Yatırım Hizmetleri Grubu çalışmalarını sürdürüyor.

Grup, "Kulaktan dolma bilgilerle yatırım yapmayın, işin uzmanına danışın" mesajı verdiği yeni kampanyasıyla, risk ve beklentilere uygun ürünler konusunda rehberlik etmek üzere tasarruf sahiplerini davet ediyor.

Kampanya kapsamında, banka müşterilerinde olduğu gibi, DenizBank'ta hesabı bulunmayan ve şubeye gitmek istemeyen tasarruf sahiplerinden "444 0 500"ü arayanlar da yüzde 14 seviyesindeki özel faizden yararlanabilecek.

DenizBank'ta hesabı bulunan tasarruf sahipleri ise yüzde 14 faizden yararlanmak için şubeleri ve iletişim merkezini arayarak ya da internet ve mobil bankacılık aracılığıyla hesap açabilecek. Katılım için son 1 aydır açık olan TL veya yabancı para cinsinden vadeli mevduat hesabı bulunmaması ve bu kampanyadan son 6 ay içinde faydanılmamış olması gerekiyor.

DenizBank'ta ilk kez hesap açan müşteriler ise başka bankaya yapmak istedikleri ilk EFT'leri ücretsiz gerçekleştirebilecek.

DenizBank Özel Bankacılık ve Yatırım Satış Performans Yönetimi Grubu Genel Müdür Yardımcısı Cem Önenç, konuya ilişkin değerlendirmesinde, yeni kampanyalarıyla yatırım söz konusu olduğunda kulaktan dolma bilgilerin olumsuz sonuçlar doğuracağına, mutlaka işin uzmanı kişilere danışılması gerektiğine dikkati çektiklerini bildirdi.

Ayrıca şubeye gitmeye gerek kalmadan banka müşterisi olmayı sağladıklarını aktaran Önenç, "Kampanyamızla hem müşterilerimize hem de müşterimiz olmayan tasarruf sahiplerine yüzde 14 faiz fırsatı sunuyoruz." ifadelerini kullandı.

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DenizBankHoş Geldin FaiziKampanyaYüzde 14
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