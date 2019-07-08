Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar TCMB TL uzlaşmalı vadeli döviz satım ihalesi TÜSİAD Ticaret Bakanlığı ekonomi
Gıda israfı uyarısı
Gıda israfı uyarısı
Rota İstanbul
Rota İstanbul
İhracatın gözdesi
İhracatın gözdesi
Balık hamlesi
Balık hamlesi
İTO Rallisi başladı
İTO Rallisi başladı

DenizBank'tan MTV ödemelerine 3 taksit

- Banka, MTV ödemelerini 31 Temmuz'a kadar DenizBonus ve DenizBank Bonus Business kredi kartları ile gerçekleştiren müşterilerine faizsiz ve ücretsiz 3 taksit fırsatı sunuyor

DenizBank'tan MTV ödemelerine 3 taksit
banner17

İSTANBUL(AA) - DenizBank'ın düzenlediği son kampanya kapsamında, 1-31 Temmuz'da Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) ve trafik para cezası ödemelerini DenizBank bireysel ve business kartları ile ödeyen müşterilere ücretsiz, faizsiz 3 taksit fırsatı sunuluyor.

DenizBank'tan yapılan açıklamaya göre, MTV ve trafik cezası ödemeleri DenizKartım ve MobilDeniz bankacılık uygulamaları, internet bankacılığı, DenizBank şubeleri, ATM'leri, DenizBank İletişim Merkezi ve gib.gov.tr üzerinden gerçekleştirilebiliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen DenizBank Ödeme Sistemleri ve Şube Dışı Kanallar Grubu Genel Müdür Yardımcısı Ayşenur Hıçkıran, hayata geçirdikleri kampanya ile yaz döneminde müşterilerin yaşantısına değer katmayı hedeflediklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Biz gerçek müşteri ihtiyacından yola çıkan ve söz konusu ihtiyacın, mümkün olan tüm kanallardan karşılanabileceği kurguda hizmet modelleri üretmeye odaklanıyoruz. Bu çerçevede MTV ve trafik cezası ödemelerinin, DenizBonus ve DenizBank Bonus Business kredi kartları ile 31 Temmuz 2019 tarihine kadar ücretsiz ve faizsiz 3 taksitte rahatça ödenmesine olanak tanıyan uygulamamızı başlattık. Merkezine müşteri memnuniyetini koyduğumuz faaliyetlerimiz ve avantajlı kampanyalarımız ile kart pazarındaki etkinliğimizi artırmaya devam edeceğiz."

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
3 TaksitDenizBankMTV
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5