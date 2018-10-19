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DenizBank'tan takipteki kredi portföyü satışı

İSTANBUL (AA) - DenizBank, kanuni takip hesaplarında izlenen tahsili gecikmiş alacaklarından toplam 67 milyon TL tutarlı portföyü Efes Varlık Yönetim AŞ'ye sattı.DenizBank'ın Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yer alan açıklamasında,...

DenizBank'tan takipteki kredi portföyü satışı
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İSTANBUL (AA) - DenizBank, kanuni takip hesaplarında izlenen tahsili gecikmiş alacaklarından toplam 67 milyon TL tutarlı portföyü Efes Varlık Yönetim AŞ'ye sattı.

DenizBank'ın Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yer alan açıklamasında, "Bankamızın kanuni takip hesaplarında izlenen tahsili gecikmiş alacaklarından 56 milyon 238 bin 951 TL tutarlı işletme kredi portföyü ve 10 milyon 504 bin 367 TL tutarlı ticari kredi portföyünden oluşan toplam 66 milyon 743 bin 318 TL tutarlı portföyün satışı için 22 Haziran'da ihale yapılmıştır. İhale sonucuna göre, söz konusu portföy yönetim kurulu kararı alınarak Efes Varlık Yönetim AŞ'ye 10 Ekim'de satılmış olup, hesap işlemleri bugün tamamlanmıştır." denildi.


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DenizBankPortföySatış
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