Denizlerin korunmasına destek oluyor

Odeabank’ın, müşterilerinin birikimlerine değer katan ürünü Oksijen Hesap, 7. yılını geride bıraktı. Oksijen Hesap 7. yaş gününde dünyanın oksijen ihtiyacına ve deniz kirliliğine dikkat çekti. Odeabank, Oksijen Hesap’ın 7. yaş gününde Türkiye’nin denizlerini ve su kaynaklarını koruma konusunda önemli bir rol üstlenen DenizTemiz Derneği/ TURMEPA’ya da katkı sağladı.

TÜRKİYE’NİN genç, dinamik ve yenilikçi bankası Odeabank’ın doğa dostu Oksijen Hesabı, 7. yaşını önemli bir işe imza atarak kutladı. Müşterilerinin birikimlerine değer katan Odeabank, Oksijen Hesap sahipleri aracılığıyla doğanın korunmasına da katkıda bulunuyor. Gelecek nesillerin rahat bir nefes almasını sağlama misyonuyla hareket eden Oksijen Hesap 7. yaş gününde denizler temiz kalsın, oksijeni azalmasın diye TURMEPA’ya destek oldu.

Odeabank Bireysel Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı Cem Muratoğlu, Oksijen Hesap’la müşterilerinin hayatına bankacılık ürünlerinin yanı sıra gerçekleştirdikleri sosyal projelerle de dokunduklarını belirtti. “Bugün bilinçsizce tükettiğimiz her şeyi, yarınlarımız olan çocuklarımıza borçluyuz; buna aldığımız oksijen de dahil “diyen Muratoğlu, DenizTemiz Derneği/ TURMEPA ile yaptıkları iş birliği ile deniz kirliliğine dikkat çektiklerini söyledi.

Cem Muratoğlu: “Kolay ve yenilikçi hizmet vermeye devam edeceğiz”

Müşterilerinin Oksijen Hesap ürününe gösterdiği ilginin her geçen yıl artmasının kendilerini gururlandırdığını belirten Cem Muratoğlu, şunları söyledi: “Varlık Yönetimi hizmetlerimizi daha geniş bir tabana yaymak adına 7 yıl önce müşterilerimizin hizmetine sunduğumuz 'Oksijen Hesap’ ile çok başarılı bir gelişim kaydettik. Pandemi döneminde müşterilerimize sunduğumuz kolaylıklarla ve yenilikçi hizmetlerimizle rahat bir nefes almalarını sağladık. Mevduat tarafında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 16 büyüme ile hacmimizi 25,6 milyar TL’ye taşıdık. Bankamızın mevduat hacmini büyük oranda artıran, müşteri adet ve bağlılığında çok önemli bir yol kat edilmesine destek olan Oksijen Hesap için 7 yıl içinde yaptığımız pazarlama ve satış kampanyaları ile hem yeni müşteri sayısında hem bakiye hacminde büyüme elde ettik. Önümüzdeki dönemde de bireysel bankacılık tarafında tasarruf, yatırım ve mevduat alanlarına odaklanacağız. Müşterilerimizin ihtiyaçlarına göre, kişiye özel varlık yönetimi yapıyoruz. Sunduğumuz ürün çeşitliliği ile Türkiye’nin ve bölgenin en iyi tasarruf ve yatırım ürünleri bankası olmayı hedefliyoruz. 7 yıldır olduğu gibi kazandırmaya devam eden Oksijen Hesap ürünümüzü seçen tüm müşterilerimize teşekkür ederiz.”

Muratoğlu, şimdiye kadar olduğu gibi, yenilikçi ve teknolojik çözümlerle, müşterilerine gelecekte de değer yaratmaya ve onları bankacılık alanındaki fırsatlarıyla buluşturmaya devam edeceklerini kaydetti.

Odeabank Oksijen Hesap’ın Avantajları:

Birikimlerinizi gün içinde vadesiz hesapta kullanabilirken; gün sonunda, seçtiğiniz Oksijen Hesap tipine göre belirlenen vadesiz tutarın üzerinde kalan bakiyenizi gecelik mevduat hesabında otomatik olarak değerlendirebilirsiniz.

Standart gecelik faiz oranından daha avantajlı faiz oranı elde edersiniz.

TL, USD ve EUR para birimlerinde Oksijen Hesap açabilir, birikimlerinizi piyasa koşullarına göre değişen faiz oranları ile değerlendirebilirsiniz.

Oksijen Hesap’la gün sonunda vadesiz hesabınızda kalan kullanım tutarından 7 gün 24 saat para çekebilir, dilediğiniz zaman hesabınıza para yatırabilirsiniz.

Odeabank Hakkında:

Türkiye bankacılık sektöründe 15 yıl aradan sonra lisans alarak Bank Audi Group'un yatırımıyla 2012 yılında kurulan Odea Bank A.Ş., 2021 Mart ayı itibarıyla, 16 ilde, 48 şubesi ve toplam 1,089 çalışanı ile faaliyet göstermektedir. Odeabank, toplam aktif büyüklüğü açısından özel mevduat bankaları arasında 10. sırada yer almaktadır. Odeabank'ın aktifleri 41 milyar TL, mevduatları 27,3 milyar TL, brüt kredileri 22,3 milyar TL ve katkı sermaye dahil öz kaynakları 6 milyar TL'dir. Ağustos 2016 itibarıyla International Finance Corporation (IFC) ve Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD)’nın da hissedarları arasında bulunduğu Odea Bank A.Ş.'nin çoğunluk hissedarı Banka Audi sal’dır.