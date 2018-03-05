Denizli'li tekstilcilerden Doğu Avrupa atağı

DENİZLİ (AA) - Doğu Avrupa'daki 10 ülkeden iş adamlarının oluşturduğu tekstil alım heyeti, Denizli'de ihracatçılarla ikili görüşmelerde bulundu.

Ekonomi Bakanlığı desteğiyle Denizli İhracatçılar Birliği koordinatörlüğünde yürütülen "Denizli Ev Tekstili Yurt Dışı Pazarlama Takımı UR-GE Projesi" kapsamında alım heyeti organizasyonu düzenlendi.

Son yıllarda ihracatın artışa geçtiği Doğu Avrupa ülkelerine yönelik çalışmayla Çekya, Estonya, Gürcistan, Hırvatistan, Letonya, Macaristan, Polonya, Romanya, Rusya ve Ukrayna'dan gelen 20 kişilik heyet, Denizli'de fabrikaları gezdi ve iş bağlantıları yaptı.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkan Vekili ve Denizli İhracatçılar Birliği (DENİB) Başkanı Süleyman Kocasert, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'nin ev tekstili sektörünün dünya ev tekstili ihracatından yaklaşık yüzde 3,5 pay aldığını, bu payda en önemli rolün Denizli'ye ait olduğunu söyledi.

Denizli'nin dünya çapında markalaşması için yürüttükleri UR-GE Projesi'yle çok sayıda fuarda tanıtım yaptıklarını, alım heyetleri organize ettiklerini bildiren Kocasert, hedef pazar olarak belirledikleri Doğu Avrupa ülkelerinde etkili firmalardan temsilcileri ağırladıklarını anlattı.

Kocasert, şu bilgileri verdi:

"Son derece verimli geçen görüşmelerde Denizli ev tekstilini en iyi şekilde anlattık. Heyet üyeleri, ikili görüşmeler sonrası yaptığımız toplantıda önemli iş bağlantıları kurduklarını ifade ettiler.

Bu satın almacıların hiç tereddüt etmeden Denizli'ye gelmelerini gelecek adına umut verici buluyorum. Bu ve benzeri faaliyetlerle ihracat artışına ivme kazandıracağımızı ümit ediyoruz. Yapmış olduğumuz çalışmaların meyvelerini yakında vermeye başladığını göreceğiz. Şubat ayında Romanya ve Macaristan'a yüzde 50'lere varan ihracat artışı yakalamamız yeni hedef pazardan umutlu olmamızı sağlıyor."

DENİB Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesi (UR-GE) Komite Başkanı Osman Nuri Kes de görüşmelerin ihracatçıyı da tatmin ettiğini, burada yapılan bağlantıların gelecek aylarda rakamlara yansımasını beklediklerini dile getirdi.

Görüşme gerçekleştirdikleri ülkelerin Türkiye'ye bakış açılarının olumlu olduğuna dikkat çekerek, "Bu ülkeler şu anda mallarını Almanya gibi büyük ülkelerden alıyorlar. Bu sayede direkt bizden alabilmenin yolunu öğrenmiş oldular. Bu ilişkilerde en önemli şey, güven esasına dayanması. Biz onlara bu güveni verdiğimiz takdirde hem onlar hem Türkiye kazanacak.​" dedi.