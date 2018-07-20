Denizli Ticaret Borsası

DENİZLİ (AA) - Denizli Ticaret Borsasında (DTB) tarhananın kilogramı 12,24 liradan satıldı.
DTB'de işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:ÜrünBirimEn az fiyat (TL)En çok fiyat (TL)Satış şekliHububat Arpa yemlikKg 0,900,90TTS Buğday makarnalıkKg 1,071,07TTS Hububat mamulleri TarhanaKg 12,2412,24MTS Nohut natürelKg 5,76 7,00 MTS Yağlı tohumlar Ayçekirdeği çerezli kablurlatıKg1,651,65TTSÇeşitli gıda maddeleri Dana kıymalık etKg28,4728,47TTSKuru meyveler Leblebi sarı (8 mm)Kg9,009,00TTSLeblebi sarı (8,50 mm)Kg 9,5011,39TTSÇeşitli maddelerKekikKg 6,60 6,60 TTS
MTS : Müstahsilden tüccara satış
TTS : Tüccardan tüccara satış