Denizli Ticaret Borsası

DENİZLİ (AA) - Denizli Ticaret Borsasında (DTB) kuru incirin kilogramı 12,50 liradan satıldı.

DTB'de işlem gören bazı ürünlerin fiyatları şöyle:

ÜrünBirimEn az fiyat (TL)En çok fiyat (TL)Satış şekliHububat Arpa yemlik Kg 0,90 0,90 MTS Yulaf (1. grup) Kg 0,65 0,65 MTS Buğday sert Kg 0,85 0,89 MTS Buğday ekmeklik Kg 0,92 0,92 MTS Buğday yemlik kırmızı Kg 0,90 0,92 TTS Hububat mamulleri Buğday unu tip 1 Kg 1,42 1,42 TTS Buğday kepeği kabaKg 0,70 0,70 TTS Bonkalite Kg 0,90 0,90 TTS Bakliyat ve mamullerikalburaltıKg 1,001,00TTSAnason Kg 20,0020,00TTSçerezlik kalburaltıKg1,401,40TTSAy çekirdeği çerezlik çiğKg5,285,28MTSÇeşitli gıda maddeleriEt (dana sakatatlı)Kg28,5040,00TTSEt (dana sakatatsız)Kg 28,6528,65TTS Et (sığır)Kg 23,0034,00TTS Et (toklu gövde)Kg 31,8131,81TTS Et (ot kuzusu)Kg 33,0140,24TTS İnek sütüLt 1,391,50 MTS Kuru meyvelerbeyaz (elenti) Kg 1,401,40TTS Leblebi beyaz (8,50 mm) Kg 8,508,50TTS Leblebi sarı (8 mm)Kg6,509,00TTSLeblebi sarı (8,50 mm) Kg 9,40 9,40 TTS Leblebi sarı (9 mm)Kg 10,5010,50TTSLeblebi sarı (9,75 mm)Kg13,5013,50TTSKuru incirKg 12,5012,50MTS Meyve çekirdekleri Dut kurusuKg 15,0015,00MTS

MTS : Müstahsilden tüccara satış

TTS : Tüccardan tüccara satış