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Denizli Ticaret Borsası

- Çerezlik paketlenmiş ay çekirdeğinin kilogramı 8,50-15,72 liradan işlem gördü

Denizli Ticaret Borsası
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DENİZLİ (AA) - Denizli Ticaret Borsasında (DTB) çerezlik paketlenmiş ay çekirdeğinin kilogramı 8,50-15,72 liradan işlem gördü.

DTB'de işlem gören bazı ürünlerin fiyatları şöyle:


ÜrünBirimEn az fiyat (TL)En çok fiyat (TL)Satış şekliHububat Mısır sosluKg 10,4011,25TTS Buğday sertKg 1,20 1,20MTS Yağlı tohumlar



Ay çekirdeği çerezlikKg 4,505,50TTS Ay çekirdeği çerezlik Kg 4,604,60MTS Ay çekirdeği çerezlik kalburaltı Kg 1,20 2,00 TTS Ay çekirdeği çerezlik çiğ Kg 4,45 4,50 MTS Ay çekirdeği çerezlik çiğ Kg 4,00 7,80 TTS Ay çekirdeği çerezlik iç Kg 5,00 7,20 TTS Ay çekirdeği çerezlik (paketlenmiş)Kg 8,5015,72TTS Haşhaş tohumu beyazKg 18,6518,90TTS Yer fıstığı kabuklu (paketlenmiş)Kg 13,1114,23TTS Yer fıstığı iç (paketlenmiş)Kg 13,80 14,55 TTS Yer fıstığı kaplamalıKg 9,259,25TTS Küspeler Ay çekirdeği küspesi Kg 0,89 0,89 TTS Çeşitli gıda maddeleri İnek sütüLt 1,59 1,70 MTS Kuru meyveler



Antep fıstığı (paketlenmiş) Kg56,0059,25TTSBadem iç (paketlenmiş) Kg 52,5056,50 TTS Fındık iç (paketlenmiş)Kg49,5049,50TTS Kabak çekirdeğiKg12,6012,60TTS Kabak çekirdeği (paketlenmiş)Kg 17,5020,45TTS Leblebi beyaz (paketlenmiş)Kg15,2517,00TTSLeblebi beyaz (8,50 mm) Kg6,566,56TTS Leblebi beyaz (9 mm)Kg 12,5016,00TTS Leblebi sarı (9 mm)Kg 5,808,00TTS Leblebi sarı (9,75 mm)Kg 10,94 10,94TTS Leblebi sarı (10 mm) Kg 11,0014,05TTS Leblebi kaplamalıKg 5,506,50TTS

MTS : Müstahsilden tüccara satış

TTS : Tüccardan tüccara satış

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