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Denizli Ticaret Borsası

- Ekstra leblebilik nohutun kilogramı 8 liradan işlem gördü

Denizli Ticaret Borsası
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DENİZLİ (AA) - Denizli Ticaret Borsasında (DTB) ekstra leblebilik nohutun kilogramı 8 liradan işlem gördü.

DTB'de işlem gören bazı ürünlerin fiyatları şöyle:

ÜrünBirimEn az fiyat (TL)En çok fiyat (TL)Satış şekliHububat Yulaf (1. grup)Kg 0,700,70MTS Bakliyat ve mamulleriNohut kalburaltıKg2,302,30TTSNohut natürel Kg 4,35 4,35MTSNohut natürelKg 3,55 4,90TTSNohut ekstra leblebilikKg 8,00 8,00MTSYağlı tohumlar AnasonKg 15,0022,00TTS Haşhaş tohumu beyazKg 21,7821,78TTS

MTS : Müstahsilden tüccara satış

TTS : Tüccardan tüccara satış

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