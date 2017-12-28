Denizli Ticaret Odası Başkanı Erdoğan:

DENİZLİ (AA) - Denizli Ticaret Odası (DTO) Yönetim Kurulu Başkanı Uğur Erdoğan, dış koşulların 2018'de Türkiye ekonomisini destekleyici yönde olacağını beklediklerini söyledi.

Erdoğan, DTO'nun aralık ayı meclis toplantısında yaptığı konuşmada, gerek Ekonomi Bakanlığı gerekse TOBB ile temasları artırdıkları son bir yılda iyi işlere imza atmanın verdiği özgüvenle yeni bir yıla gireceklerini belirtti.

Dünya ekonomisinin 2008'den bu yana devam eden sorunları aşmış bir görüntü çizdiğini, belli başlı ekonomilerde ekonomik büyüme, istihdam ve enflasyon verilerinde hızlı bir iyileşmenin göze çarptığını kaydeden Erdoğan, şöyle konuştu:

"Aralık ayındaki gelişmeler Türkiye ekonomisinde bahar havasına yol açtı. Bilhassa, üçüncü çeyrekteki büyüme oranının beklentilerin de üstünde çıkması ve yüzde 11,1 gibi yüksek bir değere ulaşmasının Türk ekonomisine etkisi büyük oldu. 2017'de ekonomideki büyüme, bizleri de motive etti. 2018'e daha büyük umutlarla bakmamızı sağladı. Bu başarıda işçisinden işverenine, bizim de yer aldığımız STK'lardan Ekonomi Koordinasyon Kurulu'nda yer alan bakanlıklarımızla çalışanlarına, ayrıca toplumun her kesiminden Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a kadar herkesin büyük katkısı var. Ne kadar teşekkür etsek azdır. Yeni yıla dair beklentilerimizin yerine getirilmesi halinde, başarılı geçen bir döneme 2018 ile yeni bir halka daha ekleneceğinden şüphemiz yok."

Denizli ihracatının ocak-kasım arasını kapsayan dönemde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 10,46 oranında artış kaydettiğini ifade eden Erdoğan, "2017'nin eylül ayı sonu itibarıyla Denizli'de 4/A kapsamında kayıtlı istihdamın geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 10,68 oranında artarak 226 bin 595 kişi olduğunu söyledi.

Çeşitli kuruluşların tahminlerinden küresel ekonomideki iyileşmenin 2018'de artarak devam edeceğinin anlaşıldığını vurgulayan Erdoğan, şunları kaydetti:

"Global gelişmeler, dış finansman imkanlarının iyi olması ve dış koşulların destekleyici olması, ekonominin performansını etkileyecek. Bu bağlamda FED'in, Avrupa Merkez Bankasının beklenen politikaları ile AB ve ABD'nin makro dengelerine bakıldığında, küresel likidite koşullarında daralma olmayacağını gösteriyor. Kısacası bu konuda dış koşulların 2018'de Türkiye ekonomisini destekleyici yönde olacağını bekliyoruz."