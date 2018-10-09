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Denizli traverteni 100 ülkede boy gösteriyor

- Pamukkale'yi oluşturan beyaz taş traverten, Türkiye ekonomisine de katkı sağlıyor - Denizli'deki Ballık Boğazı mevkisindeki 40 maden ocağında yılda çıkartılan 2 milyon ton travertenin büyük bölümü yurt dışına gönderiliyor - Denizli İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Serter: "Ballık Boğazı mevkisindeki ocaklardan çıkarılan traverten 1 milyon yaşında. Denizli traverteni dünyanın prestijli yapılarında boy gösteriyor. Özellikle Ortadoğu ve ABD'deki büyük oteller Türk ürününü tercih ediyor"

Denizli traverteni 100 ülkede boy gösteriyor
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DENİZLİ (AA) - YUSUF ŞAHBAZ - Türkiye'nin beyaz cenneti Pamukkale'yi oluşturan traverten, Türk turizmine katkısının yanı sıra bölgedeki taş ocaklarında yoğun mesainin ardından yer altından çıkarıldıktan sonra 100 ülkeye ihraç ediliyor.

Dünya doğaltaş rezervinin yüzde 35'ine sahip Türkiye, ocak-ağustos döneminde bu sektörden 1 milyar 266 milyon dolar döviz elde etti.

Türkiye'nin renkli ve kaliteli taşları dünyanın birçok ülkesi tarafından tercih edilirken, bunların arasında Denizli'deki traverten önemli bir yer tutuyor. Türkiye'deki traverten rezervinin yüzde 50'sine sahip kentteki Ballık Boğazı'nda 40 ocak aktif olarak çalışıyor.

Turizm destinasyonlarından Pamukkale'ye beyazlığını veren traverten, bölgedeki taş ocaklarından 100 ülkeye gönderiliyor. Traverten madenlerinde çalışan işçilerin mesaisi de dikkati çekiyor.

12 metre uzunluğunda, 7 metre genişliğinde ve 3 metre kalınlığındaki dev traverten blokları iş makinesi yardımıyla önce kaynaktan ayrılıyor. Blok taş daha sonra lastik boyu 1,5 metreyi aşan iş makinesiyle kamyonlara yükleniyor.

Fabrikaya taşınan traverten bloklar daha sonra kesilerek plaka haline getiriliyor. Cilalama ve dolgulama gibi işlemlerden geçen plakalar istenilen ebatta kesilerek satışa hazır hale getiriliyor. Kalitesine göre değişen traverten metrekaresi ortalama 35 dolara satılıyor.

Bölgedeki 40 maden ocağından yılda 2 milyon ton traverten çıkarılıyor.

- Traverten 1 milyon yaşında

Denizli İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Serter, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'nin maden ihracatının yıllık 5 milyar dolar olduğunu, bunun da 2,2 milyar dolarını doğal taşın oluşturduğunu söyledi.

Türkiye'nin en büyük traverten havzasının Denizli'de olduğunu hatırlatan Serter, şu değerlendirmede bulundu:

"Bu bölgede yılda 800 bin metreküp üretim var. Bunun ağırlık birimi karşılığı 2 milyon ton. Yaklaşık 20 kilometre uzaklıkta Pamukkale var. Orada halen jeolojik olarak traverten oluşumu devam ediyor. Oranın yaşı 400 bin yıl. Ballık Boğazı mevkisindeki ocaklardan çıkarılan traverten 1 milyon yaşında. Denizli traverteni dünyanın prestijli yapılarında boy gösteriyor. Özellikle Ortadoğu ve ABD'deki büyük oteller Türk ürününü tercih ediyor."

Traverten ocaklarında ve il merkezindeki fabrikalarda 8 bin kişinin çalıştığını vurgulayan Serter, dolaylı istihdamla beraber bunun 10 bine yaklaştığına değindi.

Çevre konusunda da duyarlı olduklarının altını çizen Serter, ocaktaki rezerv bittikten sonra rehabilitasyon yapıldığını, maden çıkan alanların da üzeri toprakla örtülüp ağaçlandırıldığını sözlerine ekledi.


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