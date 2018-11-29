Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar moda Bursa dünya İKO Trabzon
Apple'dan tacını geri aldı
Apple'dan tacını geri aldı
Onur Genç CEO oldu
Onur Genç CEO oldu
Türk sinemas öne çıktı
Kalbi İstanbul'da attı
SinemaDansAnkara2018'de 'En İyi'ler Ödüllendi!
Dans filmlerine ödül
Maltepe eğitimi konuştu
Maltepe eğitimi konuştu

Denizlili iş insanı Muzaffer Özdemir yaşamını yitirdi

- Kentin yerel markalarından 84 yıllık Zafer gazozlarının sahibi Özdemir'in cenazesi cumartesi günü toprağa verilecek

Denizlili iş insanı Muzaffer Özdemir yaşamını yitirdi
banner17

DENİZLİ (AA) - Denizli'nin yerel markalarından Zafer gazozlarının sahibi Muzaffer Özdemir, 83 yaşında hayatını kaybetti.

Denizli'de 1934'te babası Mustafa Lütfi Özdemir'in "Yeşil Denizli Zafer Gazozhanesi" adı ile kurduğu ve daha sonra "Zafer" gazozları markası altında faaliyet gösteren şirketin başında bulunan Özdemir, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Denizli'nin yerel markasını üreten aile şirketinin sahibi Özdemir'in cenazesi, 1 Aralık Cumartesi günü Ulu Cami'de öğle vakti kılınacak cenaze namazının ardından Kayıhan Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

Kendine özgü tadı ve klasik şişesiyle Türkiye'nin en köklü meşrubatlarından olan, yurt içinde ve dışında pek çok noktada tüketiciye ulaşan Zafer gazozlarının sahibi Özdemir, 3 çocuk babasıydı.



İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
GazozIçecekMeşrubat
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5

banner1