Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar ekonomi seminer mersin Kemal alev
“Türkiye, patates üretiminde dünyada ilk 10'da“
Dünyada il 10'dayız!
Gelirini nasıl 3 kat artırdı?
Gelirini 3 kat artırdı!
SPK iki yönetmelikte değişiklik, bir tebliğe yeni madde eklemesi yaptı
Yeni madde eklendi!
TCMB'den iki tebliğde değişiklik
İki mebliğde değişiklik!
Turkcell’den turistlere özel paket
Sadece turistlere özel!

Denthospital Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi 12. şubesini açtı

ANKARA (AA) - Denthospital Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi, Ankara'da 12. şubesinin açılışını yaptı. Şirketten yapılan yazılı açıklamaya göre, Ankara genelinde 11 şubesi bulunan Denthospital Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi yeni şubesinin...

Denthospital Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi 12. şubesini açtı
banner17

ANKARA (AA) - Denthospital Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi, Ankara'da 12. şubesinin açılışını yaptı.

Şirketten yapılan yazılı açıklamaya göre, Ankara genelinde 11 şubesi bulunan Denthospital Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi yeni şubesinin kapılarını Çankaya'da açtı.

Sedasyon, genel anestezi, pedodonti, ortodonti alanlarında, tüm yaş grubu hastalara hizmet verecek merkez, 13 ünite, 1 tam donanımlı ameliyathane ile her gün 09.00-23.00 saatlerinde açık olacak.

Öte yandan, şirketin Türkiye'nin yanı sıra 2020 yılı sonuna kadar Almanya’nın 70 şehrinde ve Katar, Fas, Tunus, Hollanda, Karadağ, İsviçre gibi birçok ülkede şube açmayı hedeflediği kaydedildi.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
Ağız Ve Diş Sağlığı MerkeziDenthospital
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5