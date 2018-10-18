Depodan bozma atölyeden 6 ülkeye traktör ihracatı

TEKİRDAĞ (AA) - VEDAT YÜCEBAŞ - Tekirdağ'da bir firma, depodan bozma atölyede ürettiği traktörleri 6 ülkeye satıyor.

"Fatih" markasıyla 2014 yılından bu yana 10 kişilik ekiple ürettiği traktörlerin tamamını Afrika ve Asya kıtalarında 6 ülkeye ihraç eden firmanın sahibi Erdoğan Ören, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 25 yıldır sektörün içinde olduğunu anlattı.

Ürettikleri traktörlerin tamamını ihraç ettiklerini belirten Ören, traktörde kullandığı parçaların önemli bir kısmını Türkiye'den tedarik ettiğini, bazı parçaları yurt dışından satın aldığını, oluşturdukları marka ile isimlerinin dünyada duyulmaya başladığını kaydetti.

Sudan, Tunus, Güney Afrika, Etiyopya, Özbekistan ve Pakistan'a traktör gönderdiğini dile getiren Ören, 4 yıllık süreçte ürettiği 500 traktörün tamamını ihraç ettiğini, şu ana kadar da hep olumlu dönüşler aldıklarını, talebin her geçen gün arttığını vurguladı.

- "Hedefimiz daha çok üretim daha fazla ihracat"

Ören, şu anki üretim ve ihracat rakamlarını çok önemsemediklerini, öncelikle dünya traktör piyasasında yer edinmeye çalıştıklarını ifade ederek, planlı ve programlı hareket ettiklerini, üretimi peyderpey arttırmayı düşündüklerini dile getirdi.

"Biz şu anda adetten çok 'proje üretimi' yapıyoruz." diyen Ören, şunları söyledi:

"Çünkü ürettiğimiz traktörü, ürünü bir ülkeye gönderdiğinizde öncelikle orada tanınacak, bilinecek ve bununla alakalı bir geri dönüş olacak. Bizim markamız bu süreç içinde. Oralarda bilinmesi tanınması lazım. 2014 yılından bugüne kadar 500'e yakın traktörü üretip ihracatını gerçekleştirdik. Hedefimiz daha çok üretim daha fazla ihracat. Öncelikle üretimle alakalı kapasitemizi arttırmamız noktasında 2019 ve 2020 yılları için kısa vadede yıllık 2 bin traktör gibi bir adedi hedefliyoruz. Ondan sonra üretim ve ihracatımızı peyderpey arttırmayı amaçlamaktayız."

- "Marka olgusunu öne çıkartmak istiyoruz"



Erdoğan Ören, henüz çok yeni bir firma olmalarına karşın kısa sürede tanınmaya başladıklarını ve ortaklık teklifi aldıklarını ifade etti.



İran'ın Tebriz kentinden bir traktör fabrikası ile görüştüklerinin anlatan Ören, şöyle devam etti:



"İran'ın Tebriz kendindeki bir traktör fabrikasıyla bir işbirliği düşüncesindeyiz. Çünkü dünyanın iç içe olduğunu biliyoruz. Evet üretimin ülkemizde olması çok önemli fakat işbirlikleriyle hem üretimimizi hem dünyadaki pazar payımızı arttırmak adına ve bununla alakalı da özellikle marka olgusunu öne çıkartmak istiyoruz çünkü bizim üretim adedimizden ziyade markayı öne çıkartmak veya markayla anılmak istiyoruz. Markasıyla özdeşleşmiş pek çok ülke var. Bizim de hedefimiz markamız söylendiğinde akıllara Türkiye'nin gelmesi."

- Türkiye'ye yönelik ekonomik saldırılar

Türkiye'nin maruz kaldığı ekonomik saldırılara da değinen Ören, bunun ne ilk ne de son olacağını kaydetti.

Ören, Türkiye'nin "güçlü bir ülke" olma hedefine ulaşması için herkesin üzerine düşeni yapması gerektiğine işaret ederek, "Eğer sizin hedefiniz lider ülke olmaksa bu saldırıların bitmesi mümkün değil. Biz bu saldırıların bitmesini beklemektense 'bu saldırıların karşısında daha güçlü ve kuvvetli nasıl oluruz, bunun için hangi tedbirleri almamız lazım' bununla alakalı çalışmamız lazım. En azından birey olarak ve firma olarak biz bu düşünceyle hareket ediyoruz." diye konuştu.

Firmalarında 10 kişiyi istihdam ettiğini ancak ürün aldıkları firmaları da içine kattıkça kendilerini çok kalabalık bir aile olarak gördüklerini belirten Ören, uzun vadede ülke ekonomisine hem ihracat hem de istihdam anlamında daha fazla katkı sağlamayı hedeflediklerini aktardı.



