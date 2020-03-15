ip stresser

Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar Beta Pitch Global geri dönüşüm Muhalefet partiler yürüyüş düzenledi Vaftiz malatya
Çukur’un kitapçısı
Çukur’un kitapçısı
Bill Gates Microsoft’tan istifa etti!
Microsoft’tan kötü haber!
Şekip Avdagiç: Makarnaya zam yok!
Makarnaya zam yok!
Benzin fiyatlarında 2 yıl sonra bir ilk!
2 yıl sonra bir ilk!
Ürün güvenliği atağı
Ürün güvenliği atağı

Depolar ağzına kadar dolu kimse fırsatçılık yapamaz

İstanbul Ticaret Odası Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Özer, bakliyattan temizlik ürünlerine üretimi konusunda bir sıkıntı olmadığını belirterek, “Stoklarımız var. Depolar ağzına kadar doliu. Kimse kafasına göre fiyat artışı yapmaz, yapamaz” dedi.

Depolar ağzına kadar dolu kimse fırsatçılık yapamaz
banner17

Koronavirüs süreci ile ilgili piyasalardaki gelişmelere en yetkili isimler el koydu. Önce Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rifat Hisarcıklıoğluş "Ürünlerinde haksız fiyat artışı yapan firmalara karşı 81 ildeki 365 oda ve borsamızdan disiplin mekanizmalarını çalıştırmalarını istedik" açıklaması yaptı.

Ardından İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç “Organize perakende noktaları ve marketlerde hiçbir tedarik sıkıntımız yok” değerlendirmesini yaptı.

En son açıklama ise sektörün içinden, hatta sektörün nabzını tutan isim İstanbul Ticaret Odası Yönetim Kurulu Üyesi ve Saymanı Ahmet Özer’den geldi.

Özer, “Söylentiler yüzünden marketleri dolaşıyorum. Hiçbir sorun yok. Stok seviyemiz de ağzına kadar dolu” diye konuştu ve şöyle devam etti:

. Üretim ile ilgili de hiçbir sorun yok. Kapasite gerekenin üzerinde…

. Hem bakliyat hem temizlik ürünleri konusunda stok fazlasına sahibiz…

. Perakende ve toptan sektöründe kimse fırsatçılık yapmaz ve yapamaz.

. Oda olarak başkanımız koronavirüsü ile ilgili gıda ürünleri ve diğer konularda doğru bilgilendirmeyi yapıyor.

. Söylentiler yerine herkesin bu açıklamaları takip etmesini öneriyoruz. En doğru bilgiler bizde.

. Ülkenin en büyük bakliyat üreticileri ile konuşuyorum… Perakende sektörü ile konuşuyorum. Hiçbir sıkıntı yok.

. Benim depolarım ağzına kadar dolu…Panik yapmazsak hiçbir sıkıntı yok.

. Bunu İstanbul Ticaret Odası Gıda İhtisas Komite Başkanı olarak ve sektör temsilcilerimizle göüşerek beyan ediyorum.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
Ahmet özerFırsatçılıkKoronovirusVirüs Fırsatçılığıİstanbul Ticaret OdasıŞekib AvdagiçTOBBRıfat HisarcıklıoğluStokZam
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5