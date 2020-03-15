Depolar ağzına kadar dolu kimse fırsatçılık yapamaz

Koronavirüs süreci ile ilgili piyasalardaki gelişmelere en yetkili isimler el koydu. Önce Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rifat Hisarcıklıoğluş "Ürünlerinde haksız fiyat artışı yapan firmalara karşı 81 ildeki 365 oda ve borsamızdan disiplin mekanizmalarını çalıştırmalarını istedik" açıklaması yaptı.

Ardından İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç “Organize perakende noktaları ve marketlerde hiçbir tedarik sıkıntımız yok” değerlendirmesini yaptı.

En son açıklama ise sektörün içinden, hatta sektörün nabzını tutan isim İstanbul Ticaret Odası Yönetim Kurulu Üyesi ve Saymanı Ahmet Özer’den geldi.

Özer, “Söylentiler yüzünden marketleri dolaşıyorum. Hiçbir sorun yok. Stok seviyemiz de ağzına kadar dolu” diye konuştu ve şöyle devam etti:

. Üretim ile ilgili de hiçbir sorun yok. Kapasite gerekenin üzerinde…

. Hem bakliyat hem temizlik ürünleri konusunda stok fazlasına sahibiz…

. Perakende ve toptan sektöründe kimse fırsatçılık yapmaz ve yapamaz.

. Oda olarak başkanımız koronavirüsü ile ilgili gıda ürünleri ve diğer konularda doğru bilgilendirmeyi yapıyor.

. Söylentiler yerine herkesin bu açıklamaları takip etmesini öneriyoruz. En doğru bilgiler bizde.

. Ülkenin en büyük bakliyat üreticileri ile konuşuyorum… Perakende sektörü ile konuşuyorum. Hiçbir sıkıntı yok.

. Benim depolarım ağzına kadar dolu…Panik yapmazsak hiçbir sıkıntı yok.

. Bunu İstanbul Ticaret Odası Gıda İhtisas Komite Başkanı olarak ve sektör temsilcilerimizle göüşerek beyan ediyorum.