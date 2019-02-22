Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar moda mersin Bursa Optimum Fatih Dönmez
Yanlızlık sinyaline dikkat!
Yanlızlık sinyaline dikkat!
Dolarda son durum!
Dolarda son durum!
Tarkan’dan dev yatırım!
Tarkan’dan dev yatırım!
Samsung Galaxy S10 ve Galaxy S10 Plus tanıtılıyor
Samsung'un son bombası
KOBİ'lere “ihracat koçu“
KOBİ'lere “ihracat koçu“

"Depoları boşaltıyoruz, stokları eritiyoruz" kampanyası uzadı

- MediaMarkt, yoğun talep üzerine "Depoları boşaltıyoruz, stokları eritiyoruz" kampanyasını 26 Şubat tarihine kadar sürdürecek

banner17

İSTANBUL (AA) - MediaMarkt, yoğun talep üzerine "Depoları boşaltıyoruz, stokları eritiyoruz" kampanyasını 26 Şubat tarihine kadar uzatıyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, bir haftaya yakın uzatılan kampanya kapsamında seçili elektrikli süpürgeler, bulaşık makineleri ve televizyonlarda indirimler uygulanıyor. Cep telefonlarında da indirime giden olan MediaMarkt, Depoları boşaltıyoruz kampanyasına ek olarak 10 aya varan taksit avantajı sunuyor.

MediaMarkt, bir haftaya yakın uzattığı ve seçili ürünlerde yüzde 70'e varan indirimler gerçekleştirdiği "Stokları eritiyoruz, depoları boşaltıyoruz" kampanyası kapsamında her evin temel ihtiyacı olan ürünlerde özel bir indirim fırsatı başlatıyor.

26 Şubat tarihine kadar sürecek kampanya kapsamında MediaMarkt mağazalarında ve mediamarkt.com.tr'de televizyonlarda yüzde 25'e varan indirimlere ek olarak kredi kartına 9 taksit uygulanıyor.

Beyaz eşyalarda ise 12 taksit fırsatıyla yüzde 30'a varan indirimler gerçekleşiyor.

"Depoları boşaltıyoruz" kampanyasının cazip fırsatlarını yakalamak isteyen müşteriler, aynı zamanda beyaz eşyalarda da sıfır ÖTV avantajından yararlanıyor.

MediaMarkt, kampanya dahilinde 108 ekran Vestel televizyonu 9 taksit avantajıyla birlikte 2 bin 499 liradan satışa sunuyor.

Beyaz eşyalarda da büyük indirimler gerçekleştiren MediaMarkt'ta Altus marka bulaşık makinası 1088 lira, yanında Tefal buharlı ütü hediyesi olan Rowenta marka torbasız süpürge ise 2 bin 199 lira.

"Depoları boşaltıyoruz" kampanyası kapsamında indirime giren diğer bir ürün ise Samsung'un J8 telefonu oldu. Tüm cep telefonlarında faizsiz ve masrafsız 10 aya varan taksit avantajı sunan MediaMarkt, Samsung J8 akıllı telefonu 1649 liradan satışa sunuyor.

İndirime giren ürünler arasında Vestel TV ve Samsung J8 akıllı telefona uygulanan özel indirimler, 24 Şubat tarihinde son bulacak.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
Mediamarkt
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5