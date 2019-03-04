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Depremin etkisi "yerli" izolatörle düşürülüyor

- Teknolojik İzolatör Sistemleri Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Şuyun: - "Binaların taşıyıcı noktalarına yerleştirilen izolatör, 8 büyüklüğündeki depremin etkisini yarım veya bir şiddetine kadar düşürmek için kullanılıyor. Ürettiğimiz izolatörle binaların yıkılmasını engelliyoruz ve hissedilen şiddeti azaltıyoruz" - "İzolatör bulunan hastaneler, deprem sırasında da çalışıyor, ameliyatlar dahi devam ediyor"

Depremin etkisi
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ANKARA (AA) - DENİZ ÇİÇEK - Teknolojik İzolatör Sistemleri (TİS) Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Şuyun, geliştirdikleri yerli izolatörle depremin hissedilen şiddetini düşürdüklerini belirterek, "Binaların taşıyıcı noktalarına yerleştirilen izolatör, 8 büyüklüğündeki depremin etkisini yarım veya bir şiddetine kadar düşürmek için kullanılıyor. Ürettiğimiz izolatörle binaların yıkılmasını engelliyoruz ve hissedilen şiddeti azaltıyoruz." dedi.

Şuyun, Deprem Haftası dolayısıyla AA muhabirine, yerli olarak geliştirip ürettikleri deprem izolatörü hakkında bilgi verdi.

Türkiye'nin deprem bölgesinde yer aldığına dikkati çeken Şuyun, afet anında hastane hizmetlerinin durmaması için Sağlık Bakanlığı ile başlattıkları proje sonucu "yerli deprem izolatörü"nü geliştirdiklerini söyledi.

Şuyun, "İzolatör bulunan hastaneler, deprem sırasında da çalışıyor, ameliyatlar dahi devam ediyor." ifadesini kullandı.

Ankara'da kurdukları fabrikada yıllık 4 bin 500 adetlik üretim kapasitesine sahip olduklarını ve yüzde 90 oranında yerli malzemeyle üretim yaptıklarını anlatan Şuyun, deprem izolatörlerinin testlerini de bu fabrikada gerçekleştirdiklerini dile getirdi.

Şuyun, izolatörün, deprem anında darbeye uğrayan binada sarsıntının etkisini azalttığına işaret ederek, şöyle devam etti:

"Geliştirdiğimiz, sürtünmeli sarkaç tipi izolatör. Binaların taşıyıcı kolonlarına yerleştirilen izolatörde, iki disk arasında hareket eden çekirdek bulunuyor. Patentini de aldığımız bu çekirdek, deprem anında hareket ederek, sürtünmeyi engelliyor. İzolatör, deprem anında aşağıdan gelen yükün, binanın yukarı katlarına yansımasını engelliyor ve titreşimi en aza indiriyor. Binaların taşıyıcı noktalarına yerleştirilen izolatör, 8 büyüklüğündeki depremin etkisini yarım veya bir şiddetine kadar düşürmek için kullanılıyor. Ürettiğimiz izolatörle binaların yıkılmasını engelliyoruz ve hissedilen şiddeti azaltıyoruz. Cihaza ilişkin tüm teknik onay belgelerimiz ve CE belgemiz var, test merkezimiz de akredite olarak çalışıyor."

- Tarihi yapılarda da kullanılıyor

Şuyun, kendileri dışında Türkiye'de deprem izolatörü üreten başka bir firma olmadığına dikkati çekerek, "Bu alanda dünyadaki rakiplerimiz İtalya, Almanya ve ABD. Bizim üretime geçmemizle bu ülkelerden Türkiye'ye yapılan satışlar çok düştü. Geçen yıl deprem izolatörü takılan 8 binanın 7'sinde bizim cihazımız kullanıldı ve ithalatın önünü kestik. Geçmiş yıllarda 100 milyon avroya yakın ithalat yapılıyordu." diye konuştu.

Türkiye'de daha çok hastaneler ve GSM firmalarının data merkezlerinde deprem izolatörlerinin kullanıldığını vurgulayan Şuyun, Haydarpaşa Garı ile Batman'daki Zeynel Bey Türbesi'ne de bu cihazın yerleştirildiğini anlattı. Şuyun, izolatörün köprü ve viyadüklerde de kullanıldığını bildirdi.

Cihazın ihracatı için çalışmalar yaptıklarını belirten Şuyun, İran ve İtalya'ya deprem izolatörü sattıklarını, Güney Amerika ve Hindistan'a ihracat için hazırlıklarını sürdürdüklerini dile getirdi.

Şuyun, deprem izolatörlerinin özellikle deprem bölgelerinde zorunlu olmasının önemine işaret ederek, konutlar ve kamu kurumlarında cihazın kullanılması gerektiğini söyledi.

Ahmet Şuyun, fabrikalarında yer alan simülatörle 8 büyüklüğündeki deprem anında izolatörün sarsıntının şiddetini nasıl azalttığını da gösterdi.

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Deprem IzolatörüTİS TeknolojiTİS Teknoloji Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Şuyun
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