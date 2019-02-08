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Dergilik'ten ocakta 11,5 milyon yayın okundu

Platformda, 500’ü yerli 900’ü yabancı olmak üzere bin 400 dergi ve 50 gazete yer alıyor

Dergilik'ten ocakta 11,5 milyon yayın okundu
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İSTANBUL (AA) - Dergilik, ocakta 8,5 milyon dergi ve 3 milyon gazeteyi okuyucularla buluşturdu.

Turkcell'den yapılan açıklamaya göre, dijital yayın platformu Dergilik, hayata geçirdiği ilklerle okuma alışkanlıklarına yenilikler katmaya devam ediyor.
Türkiye’nin en popüler dergilerinin yanı sıra bünyesine ulusal ve yerel günlük gazeteleri de ekleyen Dergilik, 2019 yılına da güçlü bir başlangıç yaptı. Geçen yıl 80 milyondan fazla yayının indirildiği Dergilik, Ocak’ta 8,5 milyon dergi ve 3 milyon gazeteyi okuyucularla buluşturdu. Yüzlerce dergi ve gazeteyi tek bir platform üzerinden sunan Dergilik, hali hazırda sadece abonelerine özel yayınlanan birçok yayını da okuyucularla buluşturdu. Platformda, 500’ü yerli 900’ü yabancı olmak üzere 1400 dergi ve 50 gazete yer alıyor.
Türkiye'de yayıncılık sektörüne yeni bir soluk getiren Dergilik’i tüm operatör müşterileri indirip keyifle kullanabiliyor.
Dergilik uygulamasına dileyen aylık abone olabilirken, isteyenler dergileri tek tek de satın alabiliyor. Uçak ya da metroda çevrimdışı iken okuma ve otomatik indirme özellikleri sunan uygulama, Apple Store veya Google Play üzerinden ücretsiz olarak yükleniyor. Uygulamaya giriş yapmak için telefon numarası yazıldıktan sonra SMS ile gelen 4 haneli şifrenin girilmesi yeterli oluyor.

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