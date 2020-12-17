Deri ihracatçıları e-ticareti sevdi

“Deri Sektöründe E-Ticaret Yönetimi Eğitim Programı”yla deri sektörünün dijitalleşmesinde yeni bir adım atmayı hedeflediklerini dillendiren Ege Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Erkan Zandar, 8 ayrı başlıkta eğitim programı planladıklarını, online yapılacak eğitimlerle deri sektörüne özel terzi işi bir eğitim programı planladıklarını kaydetti.

Shoedex Fuarları sürecinde deri sektörünün dijitalleşme konusunda büyük bir gelişim gösterdiğini anlatan Zandar, “Pandemi sonrasında Mart-Nisan-Mayıs aylarında deri sektörünün ihracat rakamlarında yüzde 60-70’lere varan düşüşler yaşadık. Haziran ve Ekim aylarında gerçekleştirdiğimiz Shoedex Sanal Fuarları sayesinde bugüne kadar ihracat yapamadığımız yeni pazarlara giriş yaptık. Bazı ihraç pazarlarımızda büyük artışlar yakaladık. Kasım ayı sonunda ihracattaki düşüşü yüzde 14 seviyesine kadar indirdik ve 117,5 milyon dolar ihracat rakamına ulaştık” diye konuştu.

Gündoğdu: “Konteynırla ihracat dönemi bitiyor”

E-ticaretin son yıllarda büyük gelişim gösterdiğini, pandemiyle birlikte e-ticaretteki artışın başdöndürücü bir hıza ulaştığını ifade eden Ege Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Halil Gündoğdu, tüketicinin e-ticaret konforuna alıştığını telefondan, bilgisayardan kısa sürede alışverişini yaptığını, üretici ihracatçı firmaların ayakta kalabilmek için bu değişime uyum sağlamaları gerektiğini vurguladı. Gündoğdu, “Konteynerlerle ayakkabı, çanta, deri ceket satma devri bitiyor, dünya genelinde tüketiciye tek tek ürün satabilecek konuma gelmemiz gerekiyor. Bu eğitim programı sonunda ihracatçı firmalarımızın internetten dünyanın dört bir tarafına e-ticaret aracılığıyla ihracat yapabilecek donanıma kavuşmasını hedefliyoruz” dedi.

Onay: “2022 yılında e-ticaret 6.5 trilyon dolara ulaşacak”

Tüketici tercihlerinin e-ticarete yatırım yapmayı zorunlu hale getirdiğini vurgulayan Ege Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Erhan Onay ise; “Tüketici bizleri e-ticaret konusunda donanımlarımızı güçlendirmeye zorluyor. Dünya genelinde e-ticaret 2022 yılında 6.5 trilyon dolarlık büyüklüğe ulaşacak. Bizim bu gelişmeye sırtımızı dönme lüksümüz yok. “Deri Sektöründe E-Ticaret Yönetimi” başlıklı eğitim programımızda, “E-Ticarete Giriş, Deri Sektörüne Uygun Pazaryerlerinde Satış, E-Ticarette Lojistik ve Tedarik Yönetimi, Deri Sektöründe Dijital Pazarlama ve Satış, Deri Sektöründe Müşteri Hizmetleri Yönetimi, E-Ticaret Sitesinin Kurulumu, E-İhracat Temel Bilgiler ve E-Ticaret Girişimciliği- Başarı Hikayesi” başlıklarında 8 gün süren eğitimlerimiz olacak. Eğitim sonrasında firmalarımızda e-ticaret konusunda donanımlı insan kaynağı oluşacak” şeklinde konuştu.

“Deri Sektöründe E-Ticaret Yönetimi” isimli eğitim programında Ege Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Halil Gündoğdu ve Yönetim Kurulu Üyesi Erhan Onay tecrübelerini eğitime katılacak isimlerle paylaşacak.