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Deri sektörünün kalbi Antalya’da atacak

ANTALYA (AA) - Antalya'da düzenlenecek "Leather&Fur Fashion Show"da, Victoria's Secret mankenlerinden Ana Beatriz Barros ve Çağla Şikel başta olmak üzere 35 manken podyuma çıkacak.İstanbul Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları...

Deri sektörünün kalbi Antalya’da atacak
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ANTALYA (AA) - Antalya'da düzenlenecek "Leather&Fur Fashion Show"da, Victoria's Secret mankenlerinden Ana Beatriz Barros ve Çağla Şikel başta olmak üzere 35 manken podyuma çıkacak.

İstanbul Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliğinden (İDMİB) yapılan yazılı açıklamaya göre, İDMİB destekleriyle, Türkiye Deri Konfeksiyoncuları Derneği (TDKD) tarafından 22 Mayıs'ta Belek Turizm Merkezi'ndeki bir otelde düzenlenecek etkinliğe, Rusya başta olmak üzere Kazakistan, Ukrayna, Özbekistan, Tunus, Lübnan, Beyaz Rusya, Çeçenistan, Moldovya ve Kırgızistan'dan binin üzerinde iş insanı katılım gösterecek.

Türkiye’den 49 firmanın stant açacağı "Leather&Fur Fashion Show"a gelecek iş insanları, Türk deri ihracatçıları ile ikili görüşmeler gerçekleştirecek.

İDMİB Başkanı Mustafa Şenocak'ın açılış konuşmasını yapacağı defilede, Victoria’s Secret meleği Ana Beatriz Barros ve Çağla Şikel başta olmak üzere 35 manken podyuma çıkacak.

Etkinlikte, şarkıcı Hande Yener de konser verecek.

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Ana Beatriz Barrosçağla şikelİstanbul Deri Ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği (İDMİB)Leather&Fur Fashion ShowTDKD
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