Deri ve deri mamulleri ihracatı artıyor

ANTALYA (AA) - LEYLA ATAMAN KOYUNCUOĞLU - İstanbul Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği (İDMİB) Başkanı Mustafa Şenocak, deri ve deri mamulleri ihracatında yılın ilk 5 ayında geçen yılın aynı dönemine göre yaklaşık yüzde 7 artış kaydedildiğini belirtti.

Şenocak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, geçen yıl deri ve deri mamulleri ihracatının bir önceki yıla göre yaklaşık yüzde 7 gerilediğini ve 2016'nın 1,4 milyar dolarlık ihracatla kapandığını dile getirdi.

2017'ye artış trendiyle girildiğini, özellikle Rusya'ya ihracatın yılın ilk 5 ayında yüzde 73 arttığını ifade eden Şenocak, İtalya dışındaki bütün pazarlarda artış olduğunu bildirdi. 2017 yılında geçen yıla göre yüzde 10-15 ihracat artışı hedeflediklerini söyleyen Şenocak, "2017'de 1,6 milyar dolarlık deri ve deri mamulleri ihracatı hedefimiz var. Bu rakamı rahatlıkla aşacağımızı düşünüyorum, gidişat onu gösteriyor." diye konuştu.

Katma değeri daha yüksek ürünler satılmaya başlandığını anlatan Şenocak, şöyle devam etti:

"Saraciyede genel ortalamamız nispi olarak o kadar olmasa da deri, konfeksiyonda ihracat kilogram değeri ortalamamız 150 dolar civarında. Türkiye'nin ihracat mallarının ortalama kilogram değerinin 1,5 dolar olduğu göz önüne alındığında deri sektörü oldukça katma değerli bir sektör. İhracatta ürün bazında önceki yıllarda deri ve konfeksiyon ürünleri öne çıkıyordu, son yıllarda ayakkabı sektörü önde. İhracatımızın yaklaşık yüzde 50'si ayakkabı. Önceki yıllarda ayakkabının payı yüzde 25 civarındaydı. Ayakkabı sektörünün pazarı geniş, önü açık."

- 140 milyar dolarlık pazar

Dünya deri ve deri mamulleri ticaretinin yıllık yaklaşık 140 milyar dolar olduğunu belirten İDMİB Başkanı Mustafa Şenocak, Türkiye'nin bu pazardan ancak yüzde 1 pay aldığına dikkati çekti.

Şenocak, "Dünyanın en büyük ithalatçıları ABD, İngiltere, Almanya ve Japonya. Maalesef bu pazarlardan binde 1'lerle ifade edilen rakamlarla pay alıyoruz. Onun için öncelikli pazar hedefimiz bu ülkeler olmalı diyoruz. Sektördeki arkadaşlarımızı bu pazarlara yönlendirmeye çalışıyoruz. Bilhassa ABD ve Japonya çok önemli iki pazar. Bu pazarlardan daha fazla pay alabilmek için birtakım projeler üzerinde çalışıyoruz." dedi.

Bu çerçevede deri konfeksiyon, saraciye ve ayakkabı sektöründeki firmaların analizlerinin yapıldığını, hangi alanların eksik olduğunun tespit edildiğini ve bir rapor haline getirildiğini anlatan Şenocak, firmalara eğitim ve fuar desteği verilmesi konusunda da çalışmalar yapıldığını dile getirdi. Şenocak, ihracatta şu anda öne çıkan ülkelerin AB, Irak, Rusya ve Bulgaristan olduğunu ifade etti.

- "Türkiye'den bir marka çıkacaksa bu deri sektöründen çıkar"

Marka konusunda dünyadaki ülkelerin belli olduğunu, Türkiye'nin henüz o aşamaya gelmediğini, fakat ürün kalitesinin çok üst düzeyde olduğunu kaydeden Şenocak, bilhassa deri konfeksiyonda birçok ünlü markanın ürünlerini Türkiye'ye yaptırdığını, modeli bile Türkiye'den istediğini dile getirdi.

Şenocak, marka konusunda yavaş yavaş ilerlendiğini, Türkiye'den bir marka çıkacaksa bunun öncelikle deri sektöründen çıkacağını söyledi.

Büyükbaş derisi konusunda ham madde sıkıntısı bulunmadığını, fakat küçükbaş hayvan derisi konusunda sektörün mutlak ithalatçı olduğunu belirten Şenocak, "Bu nedenle ülkemizdeki deri ham maddesinin dışarıya çıkmasına karşıyız. Son dönemde özellikle Hindistan'a yarı mamul ihracatı arttı. Bu, kromlu sığır derisi ihracatından kaynaklanıyor. Üzerine herhangi bir katma değer koymadan yarı mamul olarak dışarıya satılıyor. Bu da içerideki fiyatları pahalılaştırıyor. Biz diyoruz ki bu dışarıya yarı mamul olarak satılan ürünlere biraz vergi getirilsin. Bunun görüşmeleri Ekonomi Bakanlığı ile sürüyor." diye konuştu.

Şu anda sektörde ciddi bir işçi sorunu baş gösterdiğini kaydeden Şenocak, işçi sıkıntısı nedeniyle özellikle konfeksiyon ve tabakhanelerin yüzde 30-40 kapasiteyle çalıştığını anlattı. Şenocak, "Tabakhane ve konfeksiyonlarda çalıştıracak işçi bulamıyoruz. Suriyelilerin çalıştırılması konusunda talebimiz var. Eğer Suriyelileri yasal olarak çalıştırmanın yolları kolaylaştırılırsa eleman sıkıntımız biraz azalır. Benim tabakhanem var, 10-15 Suriyeli işçiyi rahatlıkla çalıştırabilirim. Eleman sorunumuzla ilgili taleplerimizi iletiyoruz, fakat şu ana kadar başarılı olamadık." dedi.