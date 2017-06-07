Deri ve deri mamulleri ihracatı artıyor

ANTALYA (AA) - İstanbul Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği (İDMİB) Başkanı Mustafa Şenocak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, geçen yıl deri ve deri mamulleri ihracatının bir önceki yıla göre yaklaşık yüzde 7 gerilediğini ve 2016'nın 1,4 milyar dolarlık ihracatla kapandığını dile getirdi.

2017'ye artış trendiyle girildiğini, özellikle Rusya'ya ihracatın yılın ilk 5 ayında yüzde 73 arttığını ifade eden Şenocak, İtalya dışındaki bütün pazarlarda artış olduğunu bildirdi. 2017 yılında geçen yıla göre yüzde 10-15 ihracat artışı hedeflediklerini söyleyen Şenocak, "2017'de 1,6 milyar dolarlık deri ve deri mamulleri ihracatı hedefimiz var. Bu rakamı rahatlıkla aşacağımızı düşünüyorum, gidişat onu gösteriyor." diye konuştu.

Katma değeri daha yüksek ürünler satılmaya başlandığını anlatan Şenocak, şöyle devam etti:

"Saraciyede genel ortalamamız nispi olarak o kadar olmasa da deri, konfeksiyonda ihracat kilogram değeri ortalamamız 150 dolar civarında. Türkiye'nin ihracat mallarının ortalama kilogram değerinin 1,5 dolar olduğu göz önüne alındığında deri sektörü oldukça katma değerli bir sektör. İhracatta ürün bazında önceki yıllarda deri ve konfeksiyon ürünleri öne çıkıyordu, son yıllarda ayakkabı sektörü önde. İhracatımızın yaklaşık yüzde 50'si ayakkabı. Önceki yıllarda ayakkabının payı yüzde 25 civarındaydı. Ayakkabı sektörünün pazarı geniş, önü açık."

140 milyar dolarlık pazar

Dünya deri ve deri mamulleri ticaretinin yıllık yaklaşık 140 milyar dolar olduğunu belirten İDMİB Başkanı Mustafa Şenocak, Türkiye'nin bu pazardan ancak yüzde 1 pay aldığına dikkati çekti.

Şenocak, "Dünyanın en büyük ithalatçıları ABD, İngiltere, Almanya ve Japonya. Maalesef bu pazarlardan binde 1'lerle ifade edilen rakamlarla pay alıyoruz. Onun için öncelikli pazar hedefimiz bu ülkeler olmalı diyoruz. Sektördeki arkadaşlarımızı bu pazarlara yönlendirmeye çalışıyoruz. Bilhassa ABD ve Japonya çok önemli iki pazar. Bu pazarlardan daha fazla pay alabilmek için birtakım projeler üzerinde çalışıyoruz." dedi.

Şenocak, marka konusunda yavaş yavaş ilerlendiğini, Türkiye'den bir marka çıkacaksa bunun öncelikle deri sektöründen çıkacağını söyledi.