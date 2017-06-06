Deri ve Kürk Fuarı Antalya'da açıldı

ANTALYA (AA) - İstanbul Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği (İDMİB) Başkanı Mustafa Şenocak, yılın ilk 5 ayında Rusya'ya yapılan deri ve deri mamulleri ihracatının geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 73 arttığını bildirdi.

İstanbul Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği (İDMİB) ile Türkiye Deri Konfeksiyoncuları Derneğinin ortaklaşa organize ettiği, Deri ve Kürk Fuarı, Antalya'nın Kundu Oteller Bölgesinde bulunan bir otelin fuar alanında açıldı.

Türkiye'deki deri ve deri mamulleri sektöründeki toptancı firmaların ürünlerini sergilediği fuara, Rusya, İngiltere, Norveç, Ukrayna, Kazakistan, Dağıstan, Azerbaycan, Bulgaristan, Letonya, Litvanya ve Belarus'tan yaklaşık 750 iş insanı katıldı.

Organizasyona ilişkin açıklamalarda bulunan İDMİB Başkanı Şenocak, 30 firmanın stant açtığı fuarda alıcılar ile Türk deri ihracatçılarının birebir iş görüşmeleri gerçekleştirdiğini söyledi. Fuarda Rus alıcıların ağırlıkta olduğunu kaydeden Şenocak, "2016 yılının 1 Ocak-31 Mayıs tarihleri arasında Rusya'ya 35 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirmişti. Bu sene aynı dönemde bu rakam yüzde 73'lük bir artışla yaklaşık 62 milyon dolar seviyelerine geldi. Özellikle mayıs ayında Rusya pazarında ayakkabı ihracatında geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 500'lük bir artışı gerçekleştirmiş durumdayız." diye konuştu.

- "10 milyon doların üzerinde bir katkı bekliyoruz"

Geçen yılki fuarın Türk deri ihracatına 6 milyon doların üzerinde katkısının olduğunu ifade eden Şenocak, "Bu fuardan da 10 milyon doların üzerinde bir katkı bekliyoruz." açıklamasında bulundu.

Türkiye Deri Konfeksiyoncuları Derneği Başkanı (TDKD) Musa Evin de fuarın ilkinin 19 firma ve 300'den fazla iş insanı ile ikincisini 22 firma ve 500'den fazla iş insanı ile ve bugün başlayan 3'üncü fuarın da 30 katılımcı ve 750'nin üzerinde iş insanının katılımıyla açıldığını dile getirdi. 15'in üzerinde firmanın da fuara katılmak için sıra beklediğini belirten Evin, "Fuar alanımızda yer kalmadığı için 15 firmayı maalesef alamadık. Her geçen gün ziyareti ve katılımcı sayısını artırdığımız fuarımızda önümüzdeki aralık ayında ABD, Kanada ve özellikle İskandinavya bölgesinden iş insanlarını da ağırlayacağız. Pazar çeşitliliği yaratarak deri konfeksiyon sektörünün hak ettiği yere gelmesi için var gücümüz ile çalışmaya devam edeceğiz." dedi.

Ayakkabı ve kışlık üst giyim başta olmak üzere tekstil, konfeksiyon ürünlerinin sergilendiği fuarda toptan fiyatı 9 bin 700 avro olan, perakende fiyatı 80-90 bin avroya kadar çıktığı ifade edilen sobel kürk ilgi çekti.