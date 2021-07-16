Dericilerden ekonomiye bayramda 3 milyar liralık katkı

Deri sektörü her yıl Kurban Bayramı’nda doğru kesim, yüzüm ve saklama işlemleriyle atık derilerin sektöre kazandırılmasını amaçlıyor. Türkiye Deri Sanayicileri Derneği (TDSD) Başkanı Burak Uyguner konuyla ilgili, “Kurban Bayramı sektörümüz için çok büyük önem taşıyor. Kurban Bayramı’nda ham deri ihtiyacının çok büyük bir kısmını doğru kesim ve tuzlama teknikleriyle yurt içinden sağlayabiliriz. Kurban derilerinin kesimden sonra doğru işlenmesiyle üretimde kullanılacak olan bu derilerin çanta, ayakkabı, kemer ve döşemelik gibi katma değerli ürünler haline dönüştürülerek ekonomimize yaklaşık 3 milyar TL’nin üzerinde katkı sağlayacağını öngörüyoruz” dedi.

Türk deri sektörü bu yıl da Kurban Bayramı için bekleyiş içerisinde. Türkiye Deri Sanayicileri Derneği (TDSD) Başkanı Burak Uyguner, doğru kesim yöntemleri ve doğru saklama ile elde edilecek hammadde değeri taşıyan kurban derilerinin ekonomimiz için çok önemli olduğunu vurguladı. Kurban Bayramı’nda derilerin doğru kesilmesi ve tuzlanmasıyla atık olarak çevreye ve doğaya zarar verecek bir ürünü ekonomiye kazandırdıklarını vurgulayan Uyguner “Yüksek çevre duyarlılığı ile hareket eden sektörümüz aslında diğer alanlara göre geri dönüşümü en iyi kullanan iş kollarından biri. Dünyanın her bölgesi ve ülkesinde olduğu gibi küçük ve büyükbaş hayvanlar besin ihtiyacı olduğu için üretiliyor ve tüketiliyor. Hayvanlardan geriye kalan deri ise işlenmezse dönüşüm sorunu yaşıyor. Bu nedenle derinin oluşturduğu yüzde 3 ile 5 arasındaki bu materyal hem bir sektör yaratıyor hem de geri dönüşüm sorununu çözüyor. Deriyi işleyerek ayakkabı, çanta, cüzdan, kemer ve döşemelik gibi alanlarda kullanarak yaşayan bir materyal olarak ülke ekonomimize kazandırıyoruz. Deri sektörü olarak Kurban Bayramı’nda ham deri ihtiyacının çok büyük bir kısmını doğru kesim ve tuzlama teknikleriyle yurt içinden sağlayabiliyoruz. Kurban derilerinin kesiminden sonra doğru işlenmesiyle ayakkabı, saraciye, yarı işlenmiş ve bitmiş deri sektörlerimizde katma değerli ürünler üretiyoruz. Bayramın ekonomimize yaklaşık 3 milyar TL’lik katma değerli deri katkısı sağlayacağını öngörüyoruz.” dedi.

KALİTELİ HAMMADDE KATMA DEĞERİN KİLİT NOKTASI

Kurban Bayramı’nın yaklaşması ile kurbanda elde edilen deriler hakkında görüşlerini belirten Uyguner, “Katma değeri yüksek ürünlerin üretiminin temeli kaliteli hammadde de yatıyor. Bu nedenle Kurban Bayramı sektörümüz için büyük önem taşıyor. Türkiye’de her yıl deri sanayimiz, 6-6,5 milyon büyükbaş ve yaklaşık 50 milyon küçükbaş hayvan ham derisine ihtiyaç duyuyor. Bayramda yaklaşık olarak kesime giden 850 bin büyükbaş ve 2,5 milyon küçükbaş bulunuyor. Son yıllarda Türkiye'de jelatin ve kolajen pazarının da güçlenmesiyle tabakhane çıktıları ve kurban derilerinden de katma değer elde etmeye başladık.” dedi.

KURBAN DERİLERİ GERİ DÖNÜŞTÜRÜLMELİ

İşlenemeyen ham derilerin doğaya zarar verdiğini vurgulayan Uyguner, “Derinin kesim, yüzüm ve saklama koşulları oldukça önemli. Kötü yüzülmüş hamlamış deriler kalitesini yitiriyor ve zor alıcı buluyor. Deri aynı zamanda bir geri dönüşüm ürünü. Kurban Bayramı’nda da bu işlemlere mutlaka dikkat edilmeli. Her Kurban Bayramı’nda kesilen hayvanlardan miktar bazında yüzde 30 oranında israf ya da heba olup giden ham deri var. Bu şekilde önemli bir ekonomik büyüklük kesim, yüzüm ve saklama koşullarına dikkat edilmediği için alıcı bulamayıp geri dönüştürülemez atığa dönüşüyor ve doğaya yük oluyor.” dedi.